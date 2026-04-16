ملخص اليوم: ارتفاع النفط يضغط على EURUSD، واستمرار ارتفاع وول ستريت

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب اليوم رغم ضعفها في بداية الجلسة. وتفوقت أسهم مايكروسوفت، وإيه إم دي، وإنتل، وأوراكل بشكل واضح في السوق الأمريكية، بينما تراجعت أسهم تي إس إم سي وإيه إس إم إل رغم نتائجها الفصلية القوية. كما حقق قطاع النفط والغاز أداءً قويًا.

وقد حدّت أسعار النفط المرتفعة من مكاسب زوج اليورو/الدولار الأمريكي، حيث انخفض الزوج إلى 1.177، على الرغم من أن المعنويات الإيجابية للمخاطرة عادةً ما تدعم ارتفاعه. إلا أن هذا لم يكن الحال في الأيام الأخيرة، إذ بات السوق مقتنعًا بشكل متزايد بأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال بعيد المنال. وهذا يثير مخاوف متوسطة الأجل بشأن التوترات الجيوسياسية واحتمال تقييد الصادرات عبر ممرات رئيسية مثل مضيق هرمز أو باب المندب.