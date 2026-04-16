٢٢:١٤ · ١٦ أبريل ٢٠٢٦

ملخص اليوم: ارتفاع النفط يضغط على EURUSD، واستمرار ارتفاع وول ستريت

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب اليوم رغم ضعفها في بداية الجلسة. وتفوقت أسهم مايكروسوفت، وإيه إم دي، وإنتل، وأوراكل بشكل واضح في السوق الأمريكية، بينما تراجعت أسهم تي إس إم سي وإيه إس إم إل رغم نتائجها الفصلية القوية. كما حقق قطاع النفط والغاز أداءً قويًا.

 

وقد حدّت أسعار النفط المرتفعة من مكاسب زوج اليورو/الدولار الأمريكي، حيث انخفض الزوج إلى 1.177، على الرغم من أن المعنويات الإيجابية للمخاطرة عادةً ما تدعم ارتفاعه. إلا أن هذا لم يكن الحال في الأيام الأخيرة، إذ بات السوق مقتنعًا بشكل متزايد بأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال بعيد المنال. وهذا يثير مخاوف متوسطة الأجل بشأن التوترات الجيوسياسية واحتمال تقييد الصادرات عبر ممرات رئيسية مثل مضيق هرمز أو باب المندب.

المصدر: xStation5

١٦ أبريل ٢٠٢٦, ٢٢:٠٢

📈 استمرار انتعاش US100
١٦ أبريل ٢٠٢٦, ٢١:٥٨

عاجل: النفط ينتعش إلى 100 دولار مع توقعات مسؤولين خليجيين وأوروبيين بأن تطلب الولايات المتحدة ستة أشهر لإبرام اتفاق مع إيران.
١٦ أبريل ٢٠٢٦, ٢١:٢٨

موسم الأرباح يدفع المؤشرات للارتفاع مجدداً
١٦ أبريل ٢٠٢٦, ١٩:٢٠

الولايات المتحدة: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق 📈 انخفاض أسهم تشارلز شواب بنسبة 4.5% رغم تقرير الأرباح القوي
