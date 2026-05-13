ملخص اليوم: تضخم حاد وترقب أخبار من بكين

الولايات المتحدة الأمريكية
- اتسمت معنويات السوق في نهاية جلسة الأربعاء بالتباين الواضح، مع غلبة التفاؤل. فعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الكلية المقلقة، والغموض الذي يكتنف نتائج زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، ومسار سوق النفط المستقبلي، لا يزال المستثمرون متفائلين نسبياً. ويستمر الاتجاه الصعودي القوي في قطاع التكنولوجيا. ويتصدر مؤشر ناسداك 100 المؤشرات الأمريكية صعوداً، حيث ارتفعت العقود الآجلة بأكثر من 1%. وقلص مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسبه إلى حوالي 0.5%، بينما انخفض مؤشرا راسل وداو جونز انخفاضاً طفيفاً.
- تحيط الآمال والمخاوف والتكهنات بالوفد الأمريكي ودونالد ترامب في الصين. وقد سافر الرئيس إلى الصين وسط توترات جيوسياسية كبيرة وتوقعات عالية جداً من السوق بشأن النتائج، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، الذي يُعدّ بالغ الأهمية للمفاوضات. وعلى الرغم من التشكيلة الأمريكية المتميزة، تشير التقارير الأولية من وسائل الإعلام المتخصصة إلى أن المؤتمر على الجانب الصيني سيكون أصغر بكثير من المتوقع.
- تُشير مورغان ستانلي إلى تفاؤلها بشأن السوق برفعها هدفها السنوي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. أما شركة علي بابا، فرغم نتائجها الضعيفة من حيث الربحية والإيرادات، إلا أنها تُعوّض ذلك بتوقعات أفضل ونمو في قطاعات رئيسية متعلقة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وقد ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 7%.
- وفاجأت فورد المستثمرين بوضوح بتحقيقها ربحية عالية غير متوقعة خلال إعلان أرباحها، متجاوزة توقعات ربحية السهم بأكثر من 200%. وقد ارتفع سهمها بأكثر من 12%.
- وتُرسل بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية إشارات تحذيرية قوية بشأن التضخم وأسواق الوقود.
- وقد جاء تضخم أسعار المنتجين (مؤشر أسعار المنتجين) أعلى بكثير من التوقعات، حيث بلغ 5.2% على أساس التضخم الأساسي و6.0% على أساس التضخم العام، مقابل توقعات بلغت 4.3% و4.9% على التوالي.
- وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.3 مليون برميل مقابل توقعات بلغت 2.0 مليون برميل. انخفضت مخزونات البنزين بنحو ضعف التوقعات، حيث تراجعت بمقدار 4.08 مليون برميل مقابل 2.8 مليون برميل متوقعة.
أوروبا
- يشهد سوق الأسهم الأوروبية تفاؤلاً معتدلاً مع تدفق المستثمرين الأمريكيين إليه. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.7%. وكان أداء مؤشر WIG20 البولندي الأفضل في أوروبا، حيث ارتفع بأكثر من 2%.
- جاءت نتائج سيمنز أقل بقليل من توقعات المستثمرين، حيث جاءت أقل بقليل من التوقعات فيما يتعلق بربحية السهم والإيرادات. وانخفض سهم الشركة بنسبة تقل قليلاً عن 1%.
- جاءت بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة اليورو متوافقة مع التوقعات. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الأول من عام 2026 نسبة 0.8%، مسجلاً تباطؤاً عن نسبة 1.2% في الربع السابق.
- ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.5% على أساس سنوي، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% على أساس سنوي.
- بلغ معدل التضخم الاستهلاكي في فرنسا النسبة المتوقعة وهي 1%.
السلع الأساسية
- في قطاع السلع الزراعية، انخفض سعر الكاكاو بنحو 3%، مما قد يشير إلى جني الأرباح وتوحيد الأسعار بعد الارتفاع الأخير. وارتفع سعر السكر بأكثر من 2% وسط توقعات متزايدة بزيادة إنتاج الإيثانول لخلطه مع الوقود في ظل النقص العالمي.
- وانخفض سعر النفط انخفاضًا طفيفًا، ليستقر عند حوالي 106 دولارات أمريكية للبرميل.
- وارتفع سعر الألومنيوم بأكثر من 2%، مدفوعًا باضطراب سلاسل التوريد من الشرق الأوسط وزيادة الطلب.
- وارتفع سعر الفضة بنسبة 2%، ليتداول عند حوالي 88 دولارًا أمريكيًا.
العملات الرقمية
تشهد أسواق العملات الرقمية تراجعًا حادًا، مع انخفاضات كبيرة في معظم أنحاء السوق. وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.5%، ليهبط إلى ما دون 80,000 دولار أمريكي. وانخفض سعر الإيثيريوم بنسبة تزيد قليلاً عن 1.2%، متراجعًا نحو 2,250 دولارًا أمريكيًا. وانخفض سعر سولانا بأكثر من 4%، ليستقر عند حوالي 90 دولارًا أمريكيًا.
