ملخص اليوم: تضخم حاد وترقب أخبار من بكين

الولايات المتحدة الأمريكية

اتسمت معنويات السوق في نهاية جلسة الأربعاء بالتباين الواضح، مع غلبة التفاؤل. فعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الكلية المقلقة، والغموض الذي يكتنف نتائج زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، ومسار سوق النفط المستقبلي، لا يزال المستثمرون متفائلين نسبياً. ويستمر الاتجاه الصعودي القوي في قطاع التكنولوجيا. ويتصدر مؤشر ناسداك 100 المؤشرات الأمريكية صعوداً، حيث ارتفعت العقود الآجلة بأكثر من 1%. وقلص مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسبه إلى حوالي 0.5%، بينما انخفض مؤشرا راسل وداو جونز انخفاضاً طفيفاً.

تحيط الآمال والمخاوف والتكهنات بالوفد الأمريكي ودونالد ترامب في الصين. وقد سافر الرئيس إلى الصين وسط توترات جيوسياسية كبيرة وتوقعات عالية جداً من السوق بشأن النتائج، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، الذي يُعدّ بالغ الأهمية للمفاوضات. وعلى الرغم من التشكيلة الأمريكية المتميزة، تشير التقارير الأولية من وسائل الإعلام المتخصصة إلى أن المؤتمر على الجانب الصيني سيكون أصغر بكثير من المتوقع.

تُشير مورغان ستانلي إلى تفاؤلها بشأن السوق برفعها هدفها السنوي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. أما شركة علي بابا، فرغم نتائجها الضعيفة من حيث الربحية والإيرادات، إلا أنها تُعوّض ذلك بتوقعات أفضل ونمو في قطاعات رئيسية متعلقة بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وقد ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 7%.

وفاجأت فورد المستثمرين بوضوح بتحقيقها ربحية عالية غير متوقعة خلال إعلان أرباحها، متجاوزة توقعات ربحية السهم بأكثر من 200%. وقد ارتفع سهمها بأكثر من 12%.

وتُرسل بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية إشارات تحذيرية قوية بشأن التضخم وأسواق الوقود.

وقد جاء تضخم أسعار المنتجين (مؤشر أسعار المنتجين) أعلى بكثير من التوقعات، حيث بلغ 5.2% على أساس التضخم الأساسي و6.0% على أساس التضخم العام، مقابل توقعات بلغت 4.3% و4.9% على التوالي.