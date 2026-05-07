ملخص اليوم: تغير في المزاج العام في نهاية اليوم 💥⬇️

العامل الرئيسي المؤثر على التقلبات

كان الموضوع المهيمن على الجلسة هو التطورات المتسارعة المحيطة بمضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. ففي الصباح، ارتفعت الأسواق مدفوعةً بموجة من التفاؤل عقب تقارير موقع أكسيوس التي أفادت بأن الطرفين يقتربان من التوصل إلى مذكرة سلام من صفحة واحدة تضم 14 بندًا؛ إلا أنه في فترة ما بعد الظهر، ظهرت مؤشرات جديدة على التصعيد: إذ أكد مسؤول حكومي أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه في حال عودة ترامب من الصين دون اتفاق، سيُعاد طرح الخيار العسكري. وقد رفعت السعودية والكويت القيود المفروضة على استخدام الجيش الأمريكي لقواعدهما ومجالهما الجوي، مما يمهد الطريق لاستئناف عملية "مشروع الحرية" في وقت لاحق من هذا الأسبوع، الأمر الذي أدى إلى انتعاش حاد في أسعار النفط وتعويض الخسائر السابقة.

الجيوسياسة

تستأنف إدارة ترامب العملية لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، بدعم جوي وبحري، بعد أن رفعت السعودية والكويت الحصار المفروض على الوصول إلى قواعدهما. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس المقترح الأمريكي، لكنها لم تُصدر ردًا رسميًا بعد، ولا تزال قضايا رئيسية تتعلق بتخصيب اليورانيوم عالقة. ومن المقرر عقد اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ الأسبوع المقبل، لمناقشة الرسوم الجمركية وتايوان والعقوبات المفروضة على الرقائق الصينية، ما يُمثل مصدرًا إضافيًا للغموض الجيوسياسي.

المؤشرات

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة خلال جلسة التداول، لكنه أنهى اليوم منخفضًا بنحو 0.3%، بينما خسر مؤشر داو جونز أكثر من 260 نقطة، أي ما يقارب 0.5%. كما سجل مؤشر ناسداك المركب مستوى قياسيًا جديدًا خلال اليوم، لكنه أغلق التداول قرب مستويات محايدة، مدعومًا بأداء قوي لقطاع التكنولوجيا وقطاع الذكاء الاصطناعي. وقد حقق مؤشر SOX (أشباه الموصلات) مكاسب تجاوزت 60% هذا العام، ما يؤكد استمرار ريادة قطاع التكنولوجيا للسوق بشكل عام. سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً أسوأ بكثير: انخفض مؤشر DE40 بنسبة 1.84%، وتراجع مؤشر ITA40 بنسبة 1.96%، وانخفض مؤشر EU50 بنسبة 1.98%.

قفز سهم شركة Datadog (DDOG) بأكثر من 22% عقب إعلان نتائجها: إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 32% على أساس سنوي لتسجل رقماً قياسياً في الربع الأول تجاوز مليار دولار، ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام بأكمله إلى 4.30 مليار دولار، مقارنةً بمتوسط ​​التوقعات البالغ 4.10 مليار دولار. كما ارتفع سهم شركة Fortinet (FTNT) بأكثر من 15% بعد رفع توقعاتها لإيرادات العام بأكمله إلى ما بين 8.8 و9.1 مليار دولار، وهو ما فسّره السوق على أنه تأكيد على مرونة إنفاق الشركات على الأمن السيبراني. تجاوزت ماكدونالدز (MCD) التوقعات في كلٍ من ربحية السهم (2.83 دولار أمريكي مقابل 2.75 دولار أمريكي متوقعة) والإيرادات (6.52 مليار دولار أمريكي، بزيادة 9.4% على أساس سنوي). مع ذلك، كان مؤشر المبيعات العالمية المماثلة (+3.8%) مخيبًا للآمال بعض الشيء، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة الطلبات وليس إلى زيادة عدد العملاء، مما قلل من المكاسب الأولية التي تجاوزت 3%. من جهة أخرى، خفضت ويرلبول (WHR، بنسبة 18% تقريبًا) توقعاتها لربحية السهم للعام بأكمله بشكل كبير إلى ما بين 3.00 و3.50 دولار أمريكي من 6.00 دولار أمريكي سابقًا، مشيرةً صراحةً إلى الحرب مع إيران كسبب للركود الاقتصادي في الطلب. أما شيك شاك (SHAK، بنسبة 17% تقريبًا) فقد سجلت نتائج مخيبة للآمال في الربع الأول.

العملات

بقي مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) دون تغيير يُذكر، مرتفعًا بنسبة طفيفة بلغت 0.10%، بينما انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى حوالي 1.1744. وارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.36% إلى 156.79، مما يعكس طلبًا معتدلًا على الدولار وسط حالة من عدم اليقين المتزايد. وقد تفاعل الزلوتي بقوة مع لهجة غلابينسكي المتشددة: إذ عززت التصريحات القوية بشأن تزايد احتمالية رفع أسعار الفائدة الاتجاه الهبوطي لزوج اليورو/الزلوتي، الذي اخترق مستوى الدعم عند 4.2270، بينما بقي زوج الدولار الأمريكي/الزلوتي قريبًا من 3.6001.

المواد الخام

شهدت أسعار النفط الخام تقلبات حادة: فقد انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في وقت سابق بأكثر من 5% على خلفية آمال التوصل إلى اتفاق سلام، ولكن بعد ورود أنباء عن استئناف "مشروع الحرية" وتراجع السعودية والكويت عن قرارهما، انتعش السعر بقوة ليتجاوز 95 دولارًا للبرميل (WTI) و100 دولار للبرميل (برنت). وشهدنا نمطًا مشابهًا اليوم مع الفضة والذهب، اللذين يتراجعان الآن عن مكاسبهما بعد ارتفاعات قوية. وستعتمد التحركات المستقبلية على مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية.

العملات المشفرة

انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 2.11% خلال اليوم، ليصل إلى حوالي 79,716 دولارًا، مما يعكس الارتفاع العام في النفور من المخاطرة بعد الظهر، والذي ارتبط بتصاعد التوترات حول مضيق هرمز.