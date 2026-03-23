ملخص اليوم: تقلبات حادة في السوق! الأسواق ترتفع، والنفط ينخفض ​​إلى ما دون 100 دولار!

شهدت الأسواق المالية اليوم تقلبات حادة في المعنويات. يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وسادت حالة من التوتر منذ بداية اليوم بسبب اقتراب انتهاء مهلة الإنذار الذي وجّهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران.

منذ بداية التداول، واجهت الأسواق موجة بيع قوية، حيث انتاب المستثمرين قلقٌ من احتمال تنفيذ الرئيس الأمريكي لتحذيراته، واحتمال رد طهران، مما زاد من النفور من المخاطرة.

تغير الوضع في الساعات الأولى من بعد الظهر، قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية. أعلن دونالد ترامب تمديد مهلة الإنذار لخمسة أيام، مشيرًا إلى إجراء محادثات بنّاءة مع إيران. لكن طهران سرعان ما نفت هذه التصريحات، مؤكدةً عدم وجود أي اتصال مع الإدارة الأمريكية.

على الرغم من التضارب في الرسائل، كان رد فعل الأسواق إيجابيًا للغاية. رحّب المستثمرون بسيناريو خفض التصعيد، مما أدى إلى تراجع حاد في التحركات السابقة. انخفض سعر النفط الخام فورًا إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وتحسّنت معنويات السوق بشكل عام.

بدأت جلسة وول ستريت بتفاؤل كبير. انعكست التوقعات الإيجابية بشأن محادثات السلام المحتملة على الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع قوي في المؤشرات الرئيسية. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2%، وناسداك بنحو 1.5%، وداو جونز بنحو 3%.

كما شهدت الأسواق الأوروبية تقلبات حادة. ففي الصباح، سادت الانخفاضات الواضحة، ولكن بعد الإعلانات الأمريكية، حدث انتعاش قوي. وبحلول نهاية اليوم، أغلقت معظم المؤشرات على ارتفاع. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 1%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.8%، ومؤشر إيبكس 35 الإسباني بأكثر من 1%. وحده مؤشر فوتسي 100 البريطاني أنهى الجلسة على انخفاض.

وفي سوق المعادن النفيسة، لا يزال الذهب تحت ضغط قوي. ففي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض بأكثر من 3% ويتداول دون 4500 دولار للأونصة. أما الفضة، فقد كان أداؤها أفضل، مسجلة مكاسب طفيفة ومختبرة مستوى 70 دولارًا.

في سوق العملات، تتدفق رؤوس الأموال خارج الدولار الأمريكي، الذي يتراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يعكس تحسناً في المعنويات العالمية.