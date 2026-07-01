ملخص اليوم: تقلبات وول ستريت - مؤشر داو جونز يرتفع بينما يتكبد قطاع الذكاء الاصطناعي خسائر

📈 سوق الأسهم
- تباينت معنويات وول ستريت مع ميل واضح نحو القطاع الصناعي، فبينما لا يزال مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، تحت ضغط، يشهد مؤشر داو جونز ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس تحولًا واضحًا لرؤوس الأموال نحو شركات الاقتصاد التقليدي.
- تُعدّ خطط شركة ميتا بلاتفورمز السحابية المحرك الرئيسي لتصحيح سوق الذكاء الاصطناعي، حيث أثارت أنباء خطط الشركة لتسويق فائض قدرتها الحاسوبية مخاوف من أن يتجاوز عرض البنية التحتية التقنية الطلب، مما قد يؤثر سلبًا على قطاع الذكاء الاصطناعي.
- حققت ميتا بلاتفورمز مكاسب قوية، بينما ساد الهدوء بين شركات التكنولوجيا الكبرى، فاستجابةً لهذه التقارير، ارتفعت أسهم ميتا بنحو 8%، لتصبح الأقوى أداءً خلال الجلسة. في المقابل، حافظت شركات الحوسبة السحابية التقليدية الرائدة، مثل أمازون ومايكروسوفت وألفابت، على استقرارها النسبي.
- شهدت شركات البنية التحتية ومصنعي الرقائق ووحدات التخزين انخفاضات حادة، حيث تكبدت شركتا كورويف (بانخفاض حوالي 10%) ونيبيوس (بانخفاض حوالي 12%) أكبر الخسائر. تراجعت أسهم الشركات الرائدة في الصناعة، مثل إنفيديا، وإيه إم دي، وبرودكوم، ومارفيل، بنسبة تتراوح بين 2 و3% لكل منها، بينما انخفضت أسهم شركتي تصنيع الذاكرة، مايكرون وسانديسك، بنسبة تتراوح بين 7 و8%.
- كان أداء قطاع التخزين أسوأ، حيث انخفضت أسهم مايكرون تكنولوجي بنحو 8% (على الرغم من الأخبار الإيجابية المتعلقة بعقد جديد مع جنرال موتورز)، وخسرت سانديسك حوالي 9%، بينما انخفضت أسهم سيجيت تكنولوجي وويسترن ديجيتال بنحو 5% و6% على التوالي.
- يتناقض ضعف الأسواق الأوروبية مع استقرار الأسواق الأمريكية، حيث سادت الانخفاضات في جميع أنحاء القارة العجوز، إذ تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.8%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بأكثر من 0.3%، وخسر مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.2%. وكان مؤشر داكس الألماني الاستثناء الوحيد، حيث ارتفع بنسبة 0.3%.
📊 الاقتصاد الكلي
- شهدت استراتيجية التواصل لدى البنك المركزي الأمريكي تحولاً محورياً، حيث أعلن كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن التخلي التام عن تزويد السوق بتوقعات أسعار الفائدة المستقبلية والتوجيهات المسبقة. وستُتخذ قرارات السياسة النقدية الآن بشكل تفاعلي، استناداً فقط إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي الحالية.
- يُشير استمرار السياسة النقدية التقييدية، مع لهجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والمرونة النسبية للاقتصاد، إلى إمكانية استمرار السياسة النقدية التقييدية في النصف الثاني من العام، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في قيمة الدولار الأمريكي وزيادة في عوائد السندات.
- تراجع مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) للصناعات التحويلية وسط تباطؤ التضخم، حيث انخفضت قراءة يونيو إلى 53.3 (مقارنةً بـ 54.0 سابقاً). ومع ذلك، يشهد القطاع نمواً للشهر السادس على التوالي.
- أظهر تقرير ADP تباطؤًا حادًا في سوق العمل، حيث أضافت الوظائف الجديدة في القطاع الخاص الأمريكي 98 ألف وظيفة فقط في يونيو، وهو رقم أقل بكثير من توقعات السوق (110 آلاف إلى 118 ألف وظيفة)، مسجلاً أضعف مستوى له منذ عدة أشهر.
المعادن النفيسة
- يُلاحظ تحسن في معنويات سوق السلع الأساسية في المعادن النفيسة، حيث ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1% ليتجاوز 4000 دولار أمريكي، بينما ارتفع سعر الفضة بنحو 1% ليتجاوز حاجز 60 دولارًا أمريكيًا.
النفط والغاز
- لا يزال النفط الخام تحت ضغط، حيث انخفض سعر خام برنت بأكثر من 2% ليصل إلى مستوى 71 دولارًا أمريكيًا، كما انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي (غاز هنري هاب) بأكثر من 2%، مما يُطيل فترة التصحيح الجارية في سوق الطاقة.
العملات الرقمية
- عودة رؤوس الأموال إلى الأصول الرقمية - أدى تحسن معنويات السوق إلى مكاسب ملحوظة بنحو 3% لأهم مشاريع العملات الرقمية.
- ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تقارب 3%، متجاوزًا حاجز 60,000 دولار أمريكي، بينما صعد الإيثيريوم بأكثر من 3%، متجاوزًا مستوى 1,600 دولار أمريكي.
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عاجل: تقرير مخزونات النفط لا يزال يُظهر انخفاضًا. سعر خام غرب تكساس الوسيط هو الأدنى منذ نهاية فبراير.
خفف وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، من حدة لهجته المتشددة وأعطى الأمل لمستثمري الذهب.