ملخص اليوم: تقلبات وول ستريت - مؤشر داو جونز يرتفع بينما يتكبد قطاع الذكاء الاصطناعي خسائر

📈 سوق الأسهم

تباينت معنويات وول ستريت مع ميل واضح نحو القطاع الصناعي، فبينما لا يزال مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، تحت ضغط، يشهد مؤشر داو جونز ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس تحولًا واضحًا لرؤوس الأموال نحو شركات الاقتصاد التقليدي.

تُعدّ خطط شركة ميتا بلاتفورمز السحابية المحرك الرئيسي لتصحيح سوق الذكاء الاصطناعي، حيث أثارت أنباء خطط الشركة لتسويق فائض قدرتها الحاسوبية مخاوف من أن يتجاوز عرض البنية التحتية التقنية الطلب، مما قد يؤثر سلبًا على قطاع الذكاء الاصطناعي.

حققت ميتا بلاتفورمز مكاسب قوية، بينما ساد الهدوء بين شركات التكنولوجيا الكبرى، فاستجابةً لهذه التقارير، ارتفعت أسهم ميتا بنحو 8%، لتصبح الأقوى أداءً خلال الجلسة. في المقابل، حافظت شركات الحوسبة السحابية التقليدية الرائدة، مثل أمازون ومايكروسوفت وألفابت، على استقرارها النسبي.

شهدت شركات البنية التحتية ومصنعي الرقائق ووحدات التخزين انخفاضات حادة، حيث تكبدت شركتا كورويف (بانخفاض حوالي 10%) ونيبيوس (بانخفاض حوالي 12%) أكبر الخسائر. تراجعت أسهم الشركات الرائدة في الصناعة، مثل إنفيديا، وإيه إم دي، وبرودكوم، ومارفيل، بنسبة تتراوح بين 2 و3% لكل منها، بينما انخفضت أسهم شركتي تصنيع الذاكرة، مايكرون وسانديسك، بنسبة تتراوح بين 7 و8%.

كان أداء قطاع التخزين أسوأ، حيث انخفضت أسهم مايكرون تكنولوجي بنحو 8% (على الرغم من الأخبار الإيجابية المتعلقة بعقد جديد مع جنرال موتورز)، وخسرت سانديسك حوالي 9%، بينما انخفضت أسهم سيجيت تكنولوجي وويسترن ديجيتال بنحو 5% و6% على التوالي.