ملخص اليوم: ترامب، والتضخم، والتهديدات، وتوترات الخليج العربي تُلقي بظلالها على وول ستريت

تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على إيران، التي تردّ بهجمات صاروخية على الدول المجاورة، وتفرض حصارًا على مضيق هرمز.

هدّد دونالد ترامب بتدمير البنية التحتية الإيرانية بالكامل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريعًا، بينما يدّعي في الوقت نفسه أن المفاوضات الجارية تجري في "أجواء ممتازة"، وهو ادعاء تنفيه إيران.

وأكّد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لإنهاء الحرب، مع التشديد على عدم وضوح مدى إمكانية الوثوق به.

ووفقًا لتقارير حديثة، يستعدّ البنتاغون لاحتمالية شنّ عمليات برية في إيران. ويجري نشر آلاف الجنود الأمريكيين ومشاة البحرية في المنطقة، مع التركيز ليس على غزو شامل، بل على غارات محدودة من قِبل القوات الخاصة ووحدات المشاة.

وأكّد جيروم باول أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه موقفًا صعبًا، إذ يوازن بين مكافحة التضخم ودعم سوق العمل، وهما هدفان يتعارضان بشكل متزايد. لا يزال الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الترقب والانتظار"، متجاهلاً الصدمة قصيرة الأجل من سوق النفط، لكنه يحذر من أنه إذا استمر التضخم أو ارتفعت توقعات التضخم، فقد يضطر إلى اتخاذ إجراء.

نتيجة لتصاعد التوترات في منطقة الخليج، تراجعت وول ستريت عن جميع المكاسب التي حققتها اليوم تقريبًا. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر ناسداك بنحو 0.5%، بينما حافظ مؤشر داو جونز على مكاسب بلغت حوالي 0.3% وقت كتابة هذا الملخص قبل الساعة الثامنة مساءً.

في أوروبا، كانت الجلسة إيجابية بشكل عام، حيث سجلت معظم أسواق الأسهم مكاسب. ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 1.6%، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9%، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.9%، وأغلق مؤشر إيبكس 35 الإسباني مرتفعًا بنسبة 0.8%.

تسارع التضخم في ألمانيا بشكل ملحوظ، لكنه كان متوافقًا مع توقعات السوق، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي على سياسته النقدية التقييدية.

على خلفية التهديدات الأخيرة من الإدارة الأمريكية، اقترب سعر خام برنت مجددًا من مستوى 110 دولارات للبرميل.

في سوق الصرف الأجنبي، ارتفع الين الياباني بشكل حاد استجابةً لتحذيرات السلطات اليابانية من احتمال تدخلها لكبح انخفاضه السابق.

وفي سوق المعادن النفيسة، عاد التفاؤل جزئيًا: فقد ارتفع الذهب بنسبة 0.7%، متجاوزًا 4500 دولار للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بأكثر من 1%، لتتجاوز 70 دولارًا للأونصة.