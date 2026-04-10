ملخص اليوم: ترقب حذر، عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وبيانات اقتصادية كلية ضعيفة

- يبدو أن الأسواق على جانبي المحيط الأطلسي تتجه نحو حالة من الترقب والانتظار. شهد الأسبوع الماضي تقلباتٍ وتغيراتٍ كثيرة. لا يزال وقف إطلاق النار في إيران هشًا، ومع بداية الأسبوع المقبل سيبدأ موسم إعلان الأرباح رسميًا. من الواضح أن المستثمرين ينتظرون المزيد من المعلومات، سواءً من الجانب السياسي أو من الشركات، قبل اتخاذ أي قرارات. تشهد الأسواق الأمريكية انخفاضات طفيفة، حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز أكبر انخفاض، بنحو 0.6%.
- انصب اهتمام السوق مجددًا على قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وسط موجة من الوعود والتكهنات حول قدرات منتجات شركة أنثروبيك، تشهد أسهم العديد من شركات التكنولوجيا انخفاضًا، من بينها: بالانتير، بالو ألتو، كراود سترايك، سيرفيس ناو، وكلاود فلير.
- في المقابل، تحقق شركة كورويف مكاسب قوية، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 12% مدعومةً بعقود جديدة من شركتي ميتا وأنثروبيك.
- تشير بيانات الاقتصاد الكلي إلى مؤشرات ضعف في الاقتصاد الأمريكي:
- أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات التضخم لشهر مارس. تماشياً مع توقعات السوق، أدى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة إلى زيادة التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.3%.
- يؤكد التضخم الأساسي، الذي لم يرتفع إلا إلى 2.6%، تركز هذه الزيادة.
- أظهر استطلاع جامعة ميشيغان تراجعاً في ثقة المستهلكين وارتفاعاً في توقعات التضخم. فقد ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير إلى 4.8%، بينما انخفضت ثقة المستهلكين إلى 47.6، وهو أدنى مستوى لها في تاريخ الاستطلاع.
- تراجعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 1.3%. وباستثناء زيادة استثنائية في الأسبوع الرابع من يناير، تُسجل هذه القراءة الثامنة على التوالي بنمو صفري أو سلبي في الطلبات.
- الوضع في أوروبا مشابه، حيث تحوم معظم المؤشرات بالقرب من مستويات افتتاحها. وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.37%. وكان مؤشر WIG20 هو الأسرع نمواً في أوروبا، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة تصل إلى 1.25%.
- تشهد أسهم شركات الدفاع الأوروبية انخفاضات حادة على خلفية جولة جديدة من مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا. وانخفض سهم شركة راينميتال، الرائدة في القطاع، بنسبة تصل إلى 8%. يواصل مؤشرا هينسولدت وليوناردو انخفاضهما إلى حوالي 5%.
- البيانات الواردة من أوروبا محدودة. وجاء معدل التضخم الاستهلاكي في ألمانيا متوافقًا مع التوقعات، حيث ارتفع إلى 2.8%.
- في سوق العملات الأجنبية، يرتفع اليورو والجنيه الإسترليني بنحو 0.2% في المتوسط مقابل أزواج العملات الرئيسية. أما الين الياباني والدولار النيوزيلندي فهما الأكثر تراجعًا، حيث انخفضا بنحو 0.3%.
- في سوق السلع:
- لا يزال التركيز الأكبر منصبًا على النفط. فعلى الرغم من عدم التوصل إلى حل بشأن عبور المضيق، لا يزال سعر النفط دون 100 دولار. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة عند حوالي 98 دولارًا، بينما استقر خام برنت عند حوالي 96 دولارًا.
- تسجل المعادن الصناعية مكاسب طفيفة: فقد ارتفع النحاس بنحو 1%، والألومنيوم بنحو 2%.
- استقر الذهب عند حوالي 4760 دولارًا، وارتفعت الفضة بأكثر من 1%، بينما انخفض البلاتين بأكثر من 1%.
- قد عادت المعنويات الإيجابية المعتدلة إلى سوق العملات الرقمية ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1%، ليستقر عند حوالي 73,000 دولار. وارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 1.6%، ليصل إلى 2,240 دولار. أما سولانا، فقد حدّت من مكاسبها إلى أقل من 1%، لتنهي الجلسة عند 84.5 دولار.
