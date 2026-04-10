ملخص اليوم: ترقب حذر، عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وبيانات اقتصادية كلية ضعيفة

يبدو أن الأسواق على جانبي المحيط الأطلسي تتجه نحو حالة من الترقب والانتظار. شهد الأسبوع الماضي تقلباتٍ وتغيراتٍ كثيرة. لا يزال وقف إطلاق النار في إيران هشًا، ومع بداية الأسبوع المقبل سيبدأ موسم إعلان الأرباح رسميًا. من الواضح أن المستثمرين ينتظرون المزيد من المعلومات، سواءً من الجانب السياسي أو من الشركات، قبل اتخاذ أي قرارات. تشهد الأسواق الأمريكية انخفاضات طفيفة، حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز أكبر انخفاض، بنحو 0.6%.

انصب اهتمام السوق مجددًا على قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وسط موجة من الوعود والتكهنات حول قدرات منتجات شركة أنثروبيك، تشهد أسهم العديد من شركات التكنولوجيا انخفاضًا، من بينها: بالانتير، بالو ألتو، كراود سترايك، سيرفيس ناو، وكلاود فلير.

في المقابل، تحقق شركة كورويف مكاسب قوية، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 12% مدعومةً بعقود جديدة من شركتي ميتا وأنثروبيك.

تشير بيانات الاقتصاد الكلي إلى مؤشرات ضعف في الاقتصاد الأمريكي:

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات التضخم لشهر مارس. تماشياً مع توقعات السوق، أدى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة إلى زيادة التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.3%.

يؤكد التضخم الأساسي، الذي لم يرتفع إلا إلى 2.6%، تركز هذه الزيادة.

أظهر استطلاع جامعة ميشيغان تراجعاً في ثقة المستهلكين وارتفاعاً في توقعات التضخم. فقد ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير إلى 4.8%، بينما انخفضت ثقة المستهلكين إلى 47.6، وهو أدنى مستوى لها في تاريخ الاستطلاع.