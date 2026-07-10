ملخص اليوم: ينتهي الأسبوع بشكل إيجابي. ارتفع سهم شركة إس كيه هاينكس بنسبة 14% في بورصة ناسداك. وانخفض سهم قطاع الطاقة.

🇺🇸 الأسهم الأمريكية ومعنويات السوق
- تحولت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى مكاسب طفيفة مدفوعةً بالتطورات الجيوسياسية والتفاؤل في قطاع التكنولوجيا: شهدت العقود الآجلة في وول ستريت ارتفاعًا طفيفًا، مدفوعةً بالتفاؤل المحيط بطرح أسهم شركة إس كيه هاينكس للاكتتاب العام، وإعلان دونالد ترامب موافقة الولايات المتحدة على إجراء محادثات بناءً على طلب إيران. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري داو جونز (US30) وستاندرد آند بورز 500 (US500) بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة 0.25%. في المقابل، خالفت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 (US2000) للشركات الصغيرة هذا الاتجاه، حيث انخفضت بنسبة 0.45%.
- ارتفاع قياسي في إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة إس كيه هاينكس بنسبة 14% في أول ظهور تاريخي لها في بورصة نيويورك: ارتفعت إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) لعملاق أشباه الموصلات الكوري الجنوبي بنسبة 14% لتصل إلى 170 دولارًا أمريكيًا خلال جلسة تداول يوم الجمعة. جمعت الشركة مبلغًا قياسيًا قدره 26.5 مليار دولار، مسجلةً بذلك أكبر طرح أولي لشركة أجنبية في تاريخ السوق الأمريكية. ومن المقرر أن يبدأ التداول الرسمي يوم الاثنين تحت الرمز SKHY.
- قفزت أسهم شركة ميتا بنسبة 5.5% على خلفية إنتاج رقائق مخصصة وخطط لتحقيق الربح: ارتفعت أسهم الشركة الأم لفيسبوك بعد الإعلان عن بدء إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في سبتمبر بالتعاون مع برودكوم وTSMC. وتشمل الاستراتيجية أيضًا استثمار فائض سعة الحوسبة لترشيد تكاليف مراكز البيانات وتقليل اعتمادها طويل الأجل على أجهزة إنفيديا.
الأسواق الأوروبية 🇪🇺
- أغلقت المؤشرات الأوروبية الرئيسية يوم الجمعة بتفاؤل معتدل: سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب ثابتة، بقيادة مؤشر فوتسي 100 البريطاني (UK100) ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي (ITA40)، اللذين ارتفعا بنسبة 0.7%. ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي (FRA40) بنسبة 0.25%، بينما أنهى مؤشر داكس الألماني (DE40) جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع دون تغيير.
🌍 الاقتصاد والبنوك المركزية
- تجاوزت بيانات الوظائف الكندية التوقعات، لكنها أبرزت تأثير ضغوط التجارة: أضاف الاقتصاد الكندي 18 ألف وظيفة في يونيو، مما خفض معدل البطالة إلى 6.5%، وهو مستوى أفضل من المتوقع. مع ذلك، كان النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالوظائف بدوام جزئي، بينما فقد قطاع التصنيع 17 ألف وظيفة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. ورغم أن هذه البيانات رفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي، فمن غير المرجح أن تُغير من نظرة بنك كندا العامة للسياسة النقدية.
💱 سوق الصرف الأجنبي (FX)
- تراجع مؤشر الدولار إلى مستوى الدعم مع تصدر الين قائمة الرابحين من مجموعة العشر: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بنسبة 0.1% إلى مستوى الدعم المحلي قرب 100.600، متأثرًا بتراجع التوترات الجيوسياسية عقب تقارب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران. وبرز الين الياباني كأقوى عملة في مجموعة العشر، حيث انخفض كل من الدولار الأمريكي والين الياباني (USDJPY) واليورو والين الياباني (EURJPY) بنسبة 0.5% بعد إعلان وزير المالية الياباني عن خطط "لتشجيع" الصناديق المحلية على الاستثمار في الأصول المحلية. كما ساهم الإقبال على المخاطرة في رفع قيمة الدولار الأسترالي (AUDUSD: +0.3%) والدولار النيوزيلندي (NZDUSD: +0.4%)، بينما استقر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) عند 1.1430.
🛢️ السلع والطاقة والزراعة
- تراجع مؤشرات الطاقة على خلفية أخبار خفض التصعيد: انخفضت أسعار كل من النفط الخام والغاز الطبيعي خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تخفيف البيت الأبيض لموقفه تجاه إيران. انخفض خام برنت بنسبة 0.6% إلى 75.60 دولارًا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 71.10 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 2.8%، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2% في العقود الأوروبية.
- أدى تقرير WASDE إلى مكاسب واسعة النطاق في السلع الزراعية: فقد أشار أحدث إصدار من WASDE إلى انخفاض مخزونات الذرة (1790 مليون مقابل 1889.5 مليون متوقعة) وفول الصويا (310 ملايين مقابل 335 مليون متوقعة) عن المتوقع. في المقابل، تجاوزت مخزونات القمح (722 مليون) والقطن (4.1 مليون) التوقعات. وعلى الرغم من تباين بيانات العرض، فقد أغلقت الأسواق الزراعية بشكل عام على ارتفاع: ارتفعت الذرة بنسبة 2%، وفول الصويا بنسبة 1%، والقمح بنسبة 3.5%، والقطن بنسبة 0.7%.
- انخفض سعر الذهب بنسبة 0.4% إلى 4100 دولار للأونصة. انخفض سعر الفضة بنسبة 0.35% ليصل إلى 53.77 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
🪙 العملات الرقمية
- ارتفاع ملحوظ في أسعار الأصول الرقمية: عكست العملات الرقمية الرئيسية التوجه العام نحو المخاطرة. ارتفع سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 1.15% ليصل إلى 64,000 دولار أمريكي، بينما تفوقت الإيثيريوم (ETH) بارتفاع قدره 2.6%، ليصل سعرها إلى 1,795 دولارًا أمريكيًا.
ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (10.07.2026)
الاحتياطي الفيدرالي يصدر تقريره نصف السنوي. هل أسعار الأسهم مرتفعة، ولكن هل هناك فقاعة؟
عاجل: إيران والولايات المتحدة تعودان إلى طاولة المفاوضات! تراجع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الأسهم!
التقويم الاقتصادي: شركة إس كيه هاينكس وسوق العمل الكندي هما أبرز أحداث اليوم 💡