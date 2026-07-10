ملخص اليوم: ينتهي الأسبوع بشكل إيجابي. ارتفع سهم شركة إس كيه هاينكس بنسبة 14% في بورصة ناسداك. وانخفض سهم قطاع الطاقة.

تحولت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى مكاسب طفيفة مدفوعةً بالتطورات الجيوسياسية والتفاؤل في قطاع التكنولوجيا: شهدت العقود الآجلة في وول ستريت ارتفاعًا طفيفًا، مدفوعةً بالتفاؤل المحيط بطرح أسهم شركة إس كيه هاينكس للاكتتاب العام، وإعلان دونالد ترامب موافقة الولايات المتحدة على إجراء محادثات بناءً على طلب إيران. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري داو جونز (

) وستاندرد آند بورز 500 (

) بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (

) بنسبة 0.25%. في المقابل، خالفت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 (

) للشركات الصغيرة هذا الاتجاه، حيث انخفضت بنسبة 0.45%.