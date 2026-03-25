ملخص اليوم: إيران غير مهتمة بخطة ترامب للسلام

رفضت إيران صراحةً خطة ترامب المكونة من 15 بندًا، والتي كانت تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار على الأقل في الشرق الأوسط. ورغم أن الخطة الكاملة لم تُعلن رسميًا (إذ نُقلت إلى إيران عبر باكستان)، فمن المرجح أنها تتضمن مطالبًا لإيران بالتخلي عن برنامجها النووي، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمرور، ومنحها حرية الملاحة الكاملة. في المقابل، ستوقف الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما وترفعان جزئيًا العقوبات المفروضة على تجارة النفط والغاز.

ألمح دونالد ترامب إلى "هدية طاقة عظيمة" من إيران. ورغم أنه لم يُقدم تفاصيل محددة، فمن المرجح أن هذا يشير إلى مبيعات النفط الخام الإيراني إلى الهند.

تؤكد إيران عزمها على إنهاء هذه الحرب بشروطها وفي الوقت الذي تراه مناسبًا. وتشير السلطات إلى أنها لا تسعى إلى مجرد وقف لإطلاق النار، بل إلى سلام شامل يحترم شروطها، مثل التعويضات عن الأضرار، والانسحاب الأمريكي الكامل من المنطقة، والرفع الكامل للعقوبات.

ويشير تقرير حديث إلى وقوع هجوم على محطة طاقة نووية إيرانية يوم الثلاثاء. يُظهر هذا الوضع أنه على الرغم من "ضبط النفس" الأمريكي، لا تزال البنية التحتية الحيوية هدفًا للهجمات، مما قد يُنذر بتصعيد شامل في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال المهلة التي حددها ترامب لإيران.

يستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط فوق 88 دولارًا للبرميل، بينما يتداول خام برنت فوق 95 دولارًا للبرميل.

لم تُؤدِّ زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 7 ملايين برميل إلى تصحيح في الأسعار. ويتفاعل النفط حاليًا مع استمرار عدم خفض التصعيد، ويظل قريبًا من أدنى مستوياته في الجلستين الأخيرتين.

تواصل أسعار الذهب انتعاشها، حيث تتداول فوق 4500 دولار للأونصة مع تضاؤل ​​احتمالات حدوث ارتفاع مستمر في التضخم. وعلى الرغم من رفض إيران لخطة السلام، فمن الواضح أن أحد الطرفين على الأقل يسعى بقوة لإنهاء الصراع.

يتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي عن مستوى 1.1500 نتيجةً لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. كما نشهد انخفاضًا في عوائد السندات الأمريكية والألمانية خلال جلسة اليوم.

يتداول البيتكوين حاليًا عند حوالي 70,000 دولار أمريكي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1% تقريبًا.

ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بشكل ملحوظ في فبراير، حتى قبل اندلاع النزاع في إيران. ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3% على أساس شهري (مقابل توقعات بنسبة 0.5%)، بينما قفزت أسعار الصادرات أيضًا بنسبة 1.5% على أساس شهري (مقابل توقعات بنسبة 0.5%).

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر فبراير عند 3.0% على أساس سنوي، متوافقًا مع التوقعات، لكن التضخم الأساسي ارتفع إلى 3.2% على أساس سنوي. في المملكة المتحدة، كما هو الحال في منطقة اليورو، تتوقع الأسواق احتمالًا كبيرًا لرفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسهم شركة Arm بنسبة تصل إلى 15% اليوم بعد تغيير جذري في استراتيجية الشركة. فبدلًا من ترخيص تصاميمها، تعتزم الشركة البدء في إنتاج معالجات AGI CPU الخاصة بها. تستهدف الشركة تحقيق إيرادات سنوية قدرها 15 مليار دولار من هذه الرقائق، ومن المتوقع أن تكون شركة Meta أول عملائها.