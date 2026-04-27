ملخص اليوم: إيران تسعى إلى هدنة والأسواق تستعد ليوم الأربعاء

يسود الحذر التداول في وول ستريت، حيث تحوم المؤشرات الأمريكية الرئيسية حول مستويات إغلاق يوم الجمعة. من الواضح أن السوق يفتقر إلى محفز قوي بما يكفي لتحديد اتجاه واضح.

يركز المستثمرون بشدة على يوم الأربعاء، حيث ستُعلن نتائج أرباح أربعة من أعضاء "السبعة الكبار": ألفابت، ومايكروسوفت، وأمازون، وآبل. بالإضافة إلى ذلك، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة في اليوم نفسه. تتوقع الأسواق على نطاق واسع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز الحقيقي سينصب على تصريحات جيروم باول وأي توجيهات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن وزارة العدل سحبت الأسبوع الماضي إجراءات سابقة تتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، مما خفف من التكهنات حول تغييرات محتملة في القيادة وقلل من التوقعات بشأن ترشيح كيفن وارش المحتمل.

على الصعيد الجيوسياسي، اقترحت إيران تخفيف التوترات في المنطقة عن طريق تخفيف الضغط حول مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم. بحسب مصادر إقليمية، يتضمن المقترح -الذي قُدِّم عبر باكستان- رفع الحصار الأمريكي وخفضاً جزئياً للتصعيد العسكري.

ويتمثل أحد العناصر الرئيسية للخطة في تأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات، ما يفصل فعلياً جهود خفض التصعيد قصيرة الأجل عن النزاع الاستراتيجي طويل الأمد.

في الوقت نفسه، تُجري طهران مشاورات موازية مع روسيا في إطار تنسيق أوسع نطاقاً بشأن النزاع الإقليمي. كما التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرئيس فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ، مصرحاً بأن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها العسكرية، وهو ما يرى أنه يزيد من احتمالية استئناف المفاوضات.

مع ذلك، رفض الرئيس دونالد ترامب المقترح بصيغته الحالية، مُصراً على اتفاق شامل يغطي مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، مع مواصلة الضغط على طهران، رغم أنه أبدى استعداده لإجراء محادثات مباشرة. عقب انهيار المفاوضات الدبلوماسية، ارتفع سعر خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ 13 أبريل، متجاوزًا لفترة وجيزة 100 دولار للبرميل، مما يعكس ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

كما أنهت الأسواق الأوروبية الجلسة على انخفاض، حيث أغلقت معظم المؤشرات الرئيسية على تراجع. وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكثر من 0.5%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.2%، ومؤشر داكس الألماني بأكثر من 0.1%، بينما استقر مؤشر إيبكس 35 الإسباني بشكل عام.

كما لوحظت ضغوط على المعادن النفيسة، حيث انخفض سعر الذهب بنحو 0.9% إلى حوالي 4700 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر الفضة بأكثر من 1.5%، ليختبر مستوى 75 دولارًا.