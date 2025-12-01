ملخص يومي: بداية شهر ديسمبر شهدت انهيارًا في سوق العملات المشفرة

حافظ الاقتصاد البولندي على نمو قوي في الربع الثالث من عام 2025. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي و0.9% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا التقديرات السابقة للمكتب المركزي للإحصاء

وتوقعات السوق. وكان النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمارات، التي زادت بنسبة 7.1% على أساس سنوي، لا سيما في القطاعين العام والحكومي المحلي، والإنفاق العام، الذي زاد بنسبة 7.4% على أساس سنوي. ونما استهلاك الأسر بمعدل 3.5% على أساس سنوي، مما يشير إلى استقرار هيكل النمو دون ضغوط تضخمية مفرطة. ارتفع الطلب المحلي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، والصادرات بنسبة 6.1% على أساس سنوي، والواردات بنسبة 5.9% على أساس سنوي. وسجلت مؤشرات وارسو ارتفاعًا طفيفًا بفضل الأخبار الاقتصادية الإيجابية