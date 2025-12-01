ملخص يومي: بداية شهر ديسمبر شهدت انهيارًا في سوق العملات المشفرة

- اتسمت الجلسة الأولى من الأسبوع وشهر ديسمبر في الأسواق المالية العالمية بانخفاض في تقييمات معظم الأدوات المالية.
- في أوروبا، سيطر الانخفاض على مؤشر داكس الألماني، من بين مؤشرات أخرى، حيث خسر 1% في السوق النقدية. وتُثقل محادثات السلام بشأن أوكرانيا كاهل ممثلي الصناعات الرئيسية في المنطقة.
- حافظ الاقتصاد البولندي على نمو قوي في الربع الثالث من عام 2025. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي و0.9% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا التقديرات السابقة للمكتب المركزي للإحصاء (GUS) وتوقعات السوق. وكان النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمارات، التي زادت بنسبة 7.1% على أساس سنوي، لا سيما في القطاعين العام والحكومي المحلي، والإنفاق العام، الذي زاد بنسبة 7.4% على أساس سنوي. ونما استهلاك الأسر بمعدل 3.5% على أساس سنوي، مما يشير إلى استقرار هيكل النمو دون ضغوط تضخمية مفرطة. ارتفع الطلب المحلي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، والصادرات بنسبة 6.1% على أساس سنوي، والواردات بنسبة 5.9% على أساس سنوي. وسجلت مؤشرات وارسو ارتفاعًا طفيفًا بفضل الأخبار الاقتصادية الإيجابية.
- في وول ستريت، تحسنت المعنويات قليلًا في النصف الثاني من اليوم، على الرغم من البداية السلبية للجلسة. إلا أن هذا لا يغير من حقيقة أن المؤشرات الرئيسية تشهد تراجعًا خلال اليوم. حيث انخفض مؤشر ناسداك حاليًا بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.07%.
- في نوفمبر، استمر انكماش القطاع الصناعي الأمريكي. وبلغ مؤشر ISM للقطاع الصناعي 48.2 نقطة، بينما كانت التوقعات 49.0 نقطة. وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 47.4 نقطة، وانخفض التوظيف الصناعي إلى 44.0 نقطة، مما يشير إلى ضعف الطلب وخفض الوظائف في القطاع. من ناحية أخرى، يشهد قطاع الخدمات نموًا، حيث بلغ مؤشر ISM للخدمات 58.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات.
- في سوق الفوركس، يُحقق الين الياباني أفضل أداء له خلال جلسة اليوم، مُستجيباً لتصريحات محافظ بنك اليابان، التي ألمح فيها لأول مرة منذ أشهر إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.
- في سوق السلع، برزت الفضة بشكل خاص، حيث ارتفعت بنسبة 3.5% ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة. كما يُحقق الذهب أداءً جيداً للغاية، حيث ارتفعت أسعار عقود الذهب بنسبة 0.6%.
- مع ذلك، تُمثل العملات المشفرة والشركات التي تعتمد على هذا القطاع من الاقتصاد القطاع الأكثر تشاؤماً في السوق حالياً. انخفض سعر بيتكوين بنسبة 6.6% اليوم، وخسرت أسهم شركة Strategy Inc ما يصل إلى 12% على خلفية تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة حول الإمكانية الفنية لبيع بيتكوين في حالات الأزمات، وهو ما يُخالف، وفقاً للمستثمرين، الموقف المُتفائل لمايكل سايلور سابقاً.
الملخص اليومي: السوق حذرة، وتنتظر التضخم وبنك الاحتياطي الفيدرالي
