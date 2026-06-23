ملخص يومي: حان وقت التصحيح (23/05/2026)

نختتم يوم الثلاثاء بانخفاضات في جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية تقريبًا. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أسهم شركات قطاع أشباه الموصلات، والتي بدأت مع شركة إس كيه هاينكس خلال الساعات الأولى من التداول الآسيوي.

سوق الأسهم

شهدت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة، بعد فترة وجيزة من تصدرها قائمة الشركات الأعلى قيمة في البلاد، تصحيحًا حادًا تجاوز 12%، مما أدى إلى تعليق التداول مؤقتًا في مؤشر كوسبي. وحذت حذوها شركات أمريكية عملاقة، من بينها سانديسك (-13%)، ومايكرون (-11.2%)، وأون سيميكوندكتور (-10%)، ومارفيل (-9%).

الشكل 1: الرابحون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (23/06/2026)

المصدر: بلومبيرغ، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦

لا يبدو أن التماسك الذي أعقب الارتفاع السريع الذي شهده السوق في وقت سابق من العام أمرٌ غير مبرر. ويبقى السؤال مطروحًا حول اتجاه السوق المستقبلي، في ظل تزايد التساؤلات حول أرباح الشركات وربحيتها.

الشكل ٢: لوحة بيانات مؤشر ناسداك ١٠٠ (٢٣ يونيو ٢٠٢٦)

المصدر: أبحاث XTB، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦

الشكل ٣: أسعار القطاعات لمؤشر ناسداك ١٠٠ (٢٣ يونيو ٢٠٢٦)

المصدر: أبحاث XTB، 23 يونيو 2026

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضًا اليوم، حيث كانت شركات قطاع التكنولوجيا الخاسر الأكبر.

تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1% اليوم،

ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.7%،

مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي بنسبة 1.3%.

انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1% فقط، في انتظار التطورات السياسية عقب استقالة كير ستارمر يوم الاثنين.

السياسة

لا يساور المستثمرين شك كبير في أن آندي بورنهام، عمدة مانشستر السابق، سيصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد. ويبدو أن الحزب يدرك حاجته إلى توطيد سريع، وقد أظهر فوز بورنهام الساحق في ماكرفيلد قدرته على استعادة أصوات الناخبين من كلٍ من حزب الإصلاح البريطاني وحزب الخضر. في حال عدم ترشح أي مرشح منافس يحظى بدعم كافٍ داخل الحزب بحلول 16 يوليو، سيُعلن عن بورنهام رئيسًا جديدًا للوزراء في أقرب وقت ممكن، ربما في 18 يوليو.

قد يُثير نهجه التدخلي في الاقتصاد قلق الأسواق، بما في ذلك تلميحاته بأن المملكة المتحدة لا ينبغي أن تكون "رهنًا لتقلبات أسواق السندات". مع ذلك، فقد نأى بنفسه مؤخرًا عن هذه التصريحات. كما عيّن آندي هالدين، كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا، وريتشارد هيوز، الرئيس السابق لمكتب مسؤولية الميزانية، مستشارين رئيسيين. نرى في ذلك محاولة لطمأنة الأسواق في ظل الوضع المتوتر للغاية في سوق السندات.

الشكل 4: أسعار الفائدة وعوائد السندات البريطانية (1994-2026)

المصدر: أبحاث XTB، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦

السلع

يؤدي غياب الأخبار السلبية من الشرق الأوسط إلى مزيد من الانخفاض في أسعار سلع الطاقة.

النفط الخام:

يبلغ سعر برميل خام برنت ٧٧ دولارًا اليوم (بانخفاض ١.٢٪).

ويبلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ٧٣ دولارًا (بانخفاض ١.١٪).

الشكل ٥: النفط [D1] (٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٢٣ يونيو ٢٠٢٦)

المصدر: xStation، 23/06/2026

الغاز الطبيعي:

انخفض سعر الغاز الطبيعي بنسبة 3.2% إلى 3.15 دولار.

المعادن النفيسة:

يبلغ سعر أونصة الذهب حاليًا حوالي 4132 دولارًا (-1.4%)، والفضة 62 دولارًا (-4.7%).

بيانات الاقتصاد الكلي:

انصبّ اهتمام السوق اليوم على صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو. ما الذي توصلنا إليه؟

لا يزال قطاع الخدمات في الدول الأوروبية ضعيفًا، بينما يشهد قطاع التصنيع أداءً أفضل قليلًا (مع ذلك، يمكننا الحديث عن نمو متواضع في أحسن الأحوال).

كانت البيانات الواردة من المملكة المتحدة مخيبة للآمال بشكل خاص، حيث جاء كلا المؤشرين أقل بكثير من التوقعات.

العملات:

في سوق الصرف الأجنبي، حافظ الدولار على استقراره، مواصلًا ارتفاعه الذي بدأه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير الذي اتسم بنهج متشدد. وقد تجاوز زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستوى 1.14 اليوم. جميع العملات الأخرى في مجموعة العشرة تتراجع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. وينطبق هذا بشكل خاص على العملات ذات معامل بيتا المرتفع، وهي الكرونة السويدية، والكرونة النرويجية، والدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في شركة XTB