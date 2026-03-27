ملخص يومي: الأسبوع الخامس من التراجعات في وول ستريت

تتراجع المؤشرات الأمريكية الرئيسية مجدداً، ولا تزال المعنويات سلبية. أكبر الخاسرين هما مؤشرا ناسداك وراسل، حيث تجاوزت خسائر العقود الآجلة 2%. أما مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز فيحققان أداءً أفضل قليلاً، إذ انخفضت عقودهما الآجلة بنحو 1.8%.

لا يزال السوق قلقاً بشأن وضع قطاع التكنولوجيا وانعدام آفاق السلام في الخليج العربي. ويتوقع العديد من المشاركين حالياً سيناريو الركود التضخمي؛ حيث انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بنحو 10% عن أعلى مستوياتها.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، في مؤتمر يوم الجمعة، إن الحرب في إيران تشكل خطراً كبيراً على النمو الاقتصادي والتضخم.

يستمر البيع المكثف لأسهم شركات الأمن السيبراني. وانخفضت أسهم شركتي كراود سترايك وبالو ألتو بأكثر من 5%، مدفوعةً بمخاوف بشأن المنافسة من حلول الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة أتروفيك.

قد نشرت جامعة ميشيغان بياناتها حول توقعات التضخم وأوضاع المستهلكين. ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير بشكل حاد إلى 3.8%، بينما تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 53.3، ليظل قريبًا من أدنى مستوى تاريخي له.

سُجّلت انخفاضات طفيفة في معظم الأسواق الأوروبية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 منخفضًا بنحو 1%. ومن بين المؤشرات الرئيسية، يتصدر مؤشر داكس قائمة الخاسرين، حيث انخفضت عقوده الآجلة بنحو 1.6%. وحافظ مؤشر فوتسي 100 على أدائه الجيد نسبيًا، مسجلًا انخفاضًا رمزيًا أقل من 0.1%.

تستعد مجموعة بيرنو ريكارد الفرنسية، منتجة المشروبات الكحولية، للدخول في عملية اندماج مع شركة براون فورمان، الشركة المصنعة لويسكي "جاك دانيالز" الشهير. وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 7%.

أفادت إسبانيا بتباطؤ غير متوقع في التضخم. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي 3.3% مقابل توقعات بلغت 3.7%.

شهدت المملكة المتحدة تحسنًا واضحًا في ديناميكيات مبيعات التجزئة. وبلغ انخفاض شهر فبراير -0.4% مقابل توقعات بلغت -0.7%. تجاوز النمو السنوي التوقعات، مسجلاً 2.5%.

في أسواق الصرف الأجنبي، يشهد الجنيه الإسترليني والين والفرنك السويسري انخفاضاً، حيث تراجع كل منها بنحو 0.4% مقابل العملات الرئيسية. أما الدولار الأمريكي، فهو الرابح الأكبر، إذ ارتفع بنحو 0.2% إلى 0.3% مقابل أزواج العملات الرئيسية.

يعود خام برنت إلى نطاق 104-105 دولارات أمريكية للبرميل، بينما يختبر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 99 دولاراً. كما يشهد الغاز الطبيعي ارتفاعاً، حيث ارتفعت العقود الآجلة بأكثر من 3%.

يستعيد الذهب جزءاً من خسائره، مرتفعاً بأكثر من 3% خلال جلسة الجمعة، ليصل إلى 4550 دولاراً أمريكياً للأونصة، بينما تحدّ مكاسب الفضة من 2%.