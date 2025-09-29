ملخص يومي: شركات التكنولوجيا الكبرى تحافظ على مكاسبها في وول ستريت، والذهب يواصل ارتفاعه مع ضعف الدولار الأمريكي (29.09.2025)

- تتجه وول ستريت نحو نهاية الجلسة في منطقة إيجابية معتدلة. وتتداول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100: +0.5%) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: +0.2%) على ارتفاع، بينما استقر مؤشر US2000، وانخفض مؤشر US30 قليلاً (-0.05%).
- يتزايد احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية، مما يعني أن معظم الوكالات الفيدرالية ستعلق عملياتها إذا فشل الكونغرس في إقرار الميزانية قبل يوم الأربعاء. سيؤدي الإغلاق إلى تقليص الخدمات العامة وترك حوالي 800 ألف موظف فيدرالي بدون رواتب. ومن العواقب المهمة للأسواق تأخر إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، والذي لن ينشره مكتب إحصاءات العمل في موعده في حال الإغلاق. وقد هدد ترامب بتسريح دائم للعمال الفيدراليين إذا لم تُعتمد الميزانية.
- انخفض مؤشر دالاس الفيدرالي للتصنيع بشكل حاد إلى -8.7 نقطة في سبتمبر 2025، وهو أقل بكثير من توقعات بلومبرج البالغة -1 نقطة.
- بدأت أسواق الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع. ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.15%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.1%، وتصدر مؤشر AEX الهولندي القائمة بارتفاع نسبته 0.36%، وأضاف مؤشر داكس الألماني 0.15%.
- جاء معدل التضخم في إسبانيا لشهر سبتمبر 2025 أقل من التوقعات. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك السنوي بنسبة 2.9% (توقعات 3.1%)، بينما انخفضت الأسعار بنسبة 0.4% على أساس شهري. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.3% على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق.
- بلغت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2025 95.5 نقطة، متجاوزةً التوقعات (95.2) والقراءة السابقة (95.2). تحسنت ثقة المستهلك إلى -14.9 نقطة (توقعات: -14.9)، بينما استقرت معنويات القطاع الصناعي عند -10.3 (توقعات: -10.9). ومع ذلك، أظهر قطاع الخدمات نتائج أضعف، مما يشير إلى استمرار الاختلالات في الاقتصاد. في سوق الفوركس، لا يزال الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا هبوطية (USDIDX: -0.2%) وسط مخاطر الإغلاق. ويستفيد الين الياباني أكثر من غيره من حالة عدم اليقين، حيث يُتداول اليوم كأقوى عملة في مجموعة العشرة (USDJPY: -0.6%، EURJPY: -0.4%). وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، بينما تأخرت العملات الشمالية، وخاصة الكرونة النرويجية المرتبطة بالنفط (USDNOK: +0.2%).
- انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% وسط مخاوف من أن تزيد أوبك+ إنتاجها فوق المستوى المخطط له والبالغ 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر، مما قد يؤدي إلى فائض في المعروض. ويتوقع المحللون أن يدفع هذا الفائض أسعار النفط إلى الانخفاض إلى ما بين 50 و60 دولارًا للبرميل. ويترقب المستثمرون قرارات أوبك وتصريحات وزير الطاقة السعودي.
- لا تزال معنويات سوق العملات المشفرة متفائلة نسبيًا، مدعومة جزئيًا بتحسن معنويات وول ستريت. ترتفع العملات المشفرة الرئيسية رغم تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة: ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.7% ليصل إلى 114,200 دولار أمريكي، وارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 2.6% ليصل إلى 4,160 دولار أمريكي.
- تواصل المعادن النفيسة ارتفاعها. ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1.6%، مقتربًا من الحاجز النفسي عند 4,000 دولار أمريكي للأونصة (حاليًا 3,830 دولار أمريكي). كما ارتفع سعر الفضة والبلاتين بنسبة 1.5% و1% على التوالي.
