ملخص يومي: شركات التكنولوجيا الكبرى تحافظ على مكاسبها في وول ستريت، والذهب يواصل ارتفاعه مع ضعف الدولار الأمريكي (29.09.2025)

بلغت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو لشهر سبتمبر 2025 95.5 نقطة، متجاوزةً التوقعات (95.2) والقراءة السابقة (95.2). تحسنت ثقة المستهلك إلى -14.9 نقطة (توقعات: -14.9)، بينما استقرت معنويات القطاع الصناعي عند -10.3 (توقعات: -10.9). ومع ذلك، أظهر قطاع الخدمات نتائج أضعف، مما يشير إلى استمرار الاختلالات في الاقتصاد. في سوق الفوركس، لا يزال الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا هبوطية (

) وسط مخاطر الإغلاق. ويستفيد الين الياباني أكثر من غيره من حالة عدم اليقين، حيث يُتداول اليوم كأقوى عملة في مجموعة العشرة (

،

). وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، بينما تأخرت العملات الشمالية، وخاصة الكرونة النرويجية المرتبطة بالنفط (

).