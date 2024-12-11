ملخص يومي: بيانات التضخم في الولايات المتحدة تدفع وول ستريت إلى الارتفاع 📈

وول ستريت تمدد مسيرة صعودية خلال جلسة الأربعاء بعد أن عززت بيانات مؤشر أسعار المستهلك وجهة نظر السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر. يكتسب مؤشر ناسداك حاليًا 1.63٪. في الوقت نفسه، يضيف مؤشر S&P500 0.90 ٪ .

ارتفعت أسهم تسلا إلى مستويات قياسية جديدة خلال جلسة اليوم، حيث أصبح إيلون ماسك أول رجل تخترق ثروته الحاجز النفسي البالغ 400 مليار دولار.

كما أن الإثارة حول الكمبيوتر الكمي Willow تدفع أسهم Alphabet (GOOGL.US) ، التي ارتفعت بنسبة 5.5٪ اليوم.

ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى 2.7٪ على أساس سنوي لشهر نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات 2.6٪ على أساس سنوي. وظل التضخم الأساسي عند 3.3٪ على أساس سنوي. إن الافتقار إلى المفاجأة يجعل السوق الأمريكية واثقة من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

بالتالي، لاحظنا ضعفًا مؤقتًا للدولار الأمريكي. ومع ذلك، انخفض زوج اليورو/الدولار الأميركي لاحقًا مرة أخرى إلى ما دون مستوى 1.0500.

خفض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا، إلى 3.25% من 3.75% سابقًا. في الإعلان، لم نعد نقرأ الوعد بأن المزيد من التخفيضات مناسبة. يؤكد ماكليم أن بنك كندا يتحرك نحو نهج أكثر تدريجية لأسعار الفائدة في هذه المرحلة. تقدر السوق احتمالية بنسبة 70% لخفض آخر في يناير.

تستعيد العملات المشفرة الأرض اليوم بعد عمليات البيع بالأمس. تجاوزت عملة البيتكوين 100000 دولار بعد أن عززت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرهانات على بنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهل، وبالتالي دعمت المشاعر حول الأصول الخطرة. ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة بنسبة 4.11% اليوم، بينما أضافت الإيثريوم 4.6%.

يكتسب النفط الخام أكثر من 2% اليوم، مع اختبار خام غرب تكساس الوسيط لمستوى 70 دولارًا للبرميل. وهبطت مخزونات الخام الأميركية بشكل طفيف عن التوقعات عند 1.42 مليون برميل. كما تأمل السوق في إجراءات تحفيز جديدة للاقتصاد الصيني وعجز كبير في سوق النفط في الربع الأول من العام المقبل بسبب قرار أوبك+ الأخير بتأخير نمو الإنتاج.

يسجل الذهب اليوم مكاسب لليوم الثالث على التوالي، متجاوزا مستوى 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني. ويمكن ربط ارتفاع أسعار الذهب بيقين أكبر بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي.