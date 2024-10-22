ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف التصحيح وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية؛ أسعار النفط ترتفع💵

- كانت المؤشرات الأمريكية تتداول "تحت منطقة المقاومة" منذ بداية الجلسة، على الرغم من أنها تحاول بوضوح درء حتى التصحيح قصير الأجل. ونتيجة لذلك، يخسر مؤشرا US100 وUS500 في نطاق 0.1 - 0.2٪. النفط يكسب أكثر من 3٪ على موجة من التوترات الجيوسياسية؛ السوق تنتظر تقرير مخزون API المقرر الساعة 9:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- كما ذكرت القناة 12، نقلاً عن مصادر، أكمل الجيش الإسرائيلي فترة استعداده لمهاجمة إيران، ويبدو أن الرد سيأتي في الأيام القليلة المقبلة.
- وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إن الرد قد يشمل قصف مقر القادة الإيرانيين، بعد أن نفذ حزب الله هجومًا فاشلاً على مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو
- أضعف شركة في مؤشر S&P500 اليوم هي Genuine Parts، التي تخسر ما يقرب من 20٪ بعد نتائج ربع سنوية مخيبة للآمال. أبلغ مورد قطع غيار السيارات عن صافي أرباح أقل بنحو 30٪ من توقعات FactSet.
- كما تخسر أسهم شركة تصنيع المحركات GE Aerospace أكثر من 8٪. من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم جنرال موتورز بنحو 7% بعد نتائج قوية للغاية. كما ارتفعت أسهم فيليب موريس (+8.9%)، والتي تجاوزت نتائجها أيضًا توقعات المستثمرين
- كما تعرض اليورو لضغوط بسبب البيانات القوية من المؤشر الإقليمي الأمريكي، بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند. وأشار المؤشر إلى -14 اليوم مقابل -17 توقعات و-21 سابقًا؛ وارتفع مؤشر الخدمات الصناعية الفرعي، وتحسن مؤشر الشحنات الصناعية. وارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 2 نقطة أساس لتقترب من 4.2%
- أعربت كريستين لاجارد اليوم عن تفاؤل جزئي بشأن الاتجاه الهبوطي للتضخم في منطقة اليورو، لكنها ألمحت إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي قد تكون أبطأ قليلاً. ومع ذلك، "لم تقنع" السوق هذه الرواية واستقبلت التصريحات بحذر، مما وضع ضغوطًا على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، الذي يخسر حاليًا 0.1% وينخفض إلى منطقة 1.08
- مرت جلسة اليوم في الأسواق الأوروبية بمزاج ضعيف. ومع ذلك، خسر مؤشر CAC40 ومؤشر FTSE ومؤشر DAX الألماني قليلاً في نطاق 0.1 إلى 0.2٪. ومن بين الأسواق الناشئة، برز مؤشر WIG20 البولندي، حيث انخفض بنسبة 1.2٪، بعد بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة بشكل مفاجئ
- محى العقود الآجلة للقمح، في بورصة شيكاغو التجارية، جزءًا كبيرًا من الانخفاضات اليوم وعادت إلى محيط 577 دولارًا. خفضت شركة Sovecon الروسية اليوم تقديراتها لإنتاجها لعام 2025 إلى 80.1 مليون طن، انخفاضًا من 81.5 مليون هذا العام، ويتطلع المتداولون إلى احتمال انكماش مخزونات القمح العالمية. ومع ذلك، لا يزال الشعور الرئيسي هبوطيًا، وأشار تقرير CoT إلى مراكز بيع مهيمنة من كل من Managed Money وCommercials
- في سوق المعادن النفيسة، نشهد مكاسب قوية اليوم. وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 3.1٪ اليوم. يضيف الذهب 1٪ على الرغم من استمرار قوة الدولار، ويضيف البلاتين والبلاديوم 2.4٪ لكل منهما.
- تتداول العملات المشفرة في ظل مشاعر مختلطة، لكن البيتكوين لا يزال فوق 67000 دولار. يعتقد ستاندرد تشارترد أن الرقم القياسي التاريخي للعملة المشفرة يمكن الوصول إليه "في الأسابيع المقبلة". تخسر ApeCoin أكثر من 15٪ وتعمق عمليات البيع الناجمة عن جني الأرباح، بعد مكاسب يوم الأحد.
- اليوم، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2025 إلى 2.2٪ على أساس سنوي، بينما خفض توقعات النمو لألمانيا لكل من عامي 2024 و 2025. الآن يتوقع صندوق النقد الدولي ركود الاقتصاد الألماني هذا العام، مقابل نمو بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي متوقع سابقًا.
