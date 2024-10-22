ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف التصحيح وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية؛ أسعار النفط ترتفع💵

محى العقود الآجلة للقمح، في بورصة شيكاغو التجارية، جزءًا كبيرًا من الانخفاضات اليوم وعادت إلى محيط 577 دولارًا. خفضت شركة

Sovecon

الروسية اليوم تقديراتها لإنتاجها لعام 2025 إلى 80.1 مليون طن، انخفاضًا من 81.5 مليون هذا العام، ويتطلع المتداولون إلى احتمال انكماش مخزونات القمح العالمية. ومع ذلك، لا يزال الشعور الرئيسي هبوطيًا، وأشار تقرير

CoT

إلى مراكز بيع مهيمنة من كل من

Managed Money

و

Commercials