من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة

يُعقد الليلة اجتماعٌ آخر للسياسة النقدية للبنك المركزي، مُختتمًا بذلك أكثر أسابيع السياسة النقدية ازدحامًا هذا العام. مبدئيًا، سيُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% نظرًا لحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها البلاد.

الوضع الاقتصادي في اليابان

منذ الاجتماع الأخير في يوليو، شهدت اليابان تطوراتٍ كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

على الصعيد الاقتصادي، تُظهر أحدث البيانات الصادرة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوقع، بنسبة نمو سنوية بلغت 2.2%، مما يُعزز احتمالية رفع أسعار الفائدة على المدى القصير.

استقر معدل التضخم فوق 2% لأكثر من ثلاث سنوات. ورغم حدوث بعض التراجع في التضخم منذ فبراير، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعًا، مما يُزيد الضغط على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة. النقطة التي يدعمها أنصار السياسة النقدية الأكثر مرونة هي أن أحدث البيانات المبلغ عنها تظهر زيادة بنسبة 3.1%، وتتوقع الاستطلاعات أن بيانات التضخم الجديدة المقرر صدورها هذا الصباح سوف تظهر انخفاض النمو إلى 2.8%.

مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان. المصدر: XTB

أشارت هذه البيانات، إلى جانب اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة، والتي قللت من حالة عدم اليقين العام، إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع الليلة.

مع ذلك، تلاشت هذه التوقعات في وقت سابق من هذا الشهر عندما أعلن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا استقالته، مما أثار بعض المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي واحتمالية تفضيل الإدارة الجديدة لسياسة نقدية أكثر مرونة.

يعتقد المستثمرون أن وزير الزراعة شينجيرو كويزومي، الذي انضم رسميًا إلى سباق رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم الثلاثاء، يميل أكثر إلى رفع أسعار الفائدة من منافسته المحتملة، ساناي تاكايشي، التي تُعتبر من مؤيدي التيسير النقدي وسياسة مالية أكثر مرونة. سيُجري الحزب الليبرالي الديمقراطي، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، تصويتًا على قيادته في 4 أكتوبر.

أداء سوق الأسهم والسندات والين

كسر مؤشر نيكاي 225 للأسهم في البلاد للتو أعلى مستوى له على الإطلاق. وهذا هو الرقم القياسي الخامس حتى الآن في سبتمبر، بعد أربعة أرقام قياسية في أغسطس. كانت هذه أيضًا المرة الأولى في التاريخ التي يغلق فيها المؤشر القياسي فوق 45,000 نقطة. وقد ارتفع مؤشر نيكاي بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام، ونحو 25% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

هذه المرة، عززت مكاسب أسهم شركات العقارات والتكنولوجيا وشركات التصدير الأخرى، بعد أن هدأ قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية.

على صعيد العملات، أصبح الدولار الأمريكي كبش فداء لسياسات دونالد ترامب. وقد دفع هذا المستثمرين الدوليين إلى البحث عن عملات بديلة، كما حدث مع الين الياباني، الذي حقق مكاسب تراكمية بلغت 6.74% منذ بداية العام مقابل الدولار الأمريكي.

أداء العملات مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام. المصدر: XTB

قد تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة التي أجرتها معظم البنوك المركزية العالمية إلى ارتفاعات إضافية في قيمة العملة اليابانية، في وقت يقترب فيه سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين من مستويات رئيسية، حيث يقترب من 147.

المصدر: إكس ستيشن

قد يؤدي الارتفاع السريع في قيمة العملة اليابانية إلى تفاقم انخفاض هوامش ربح الشركات اليابانية. من ناحية أخرى، سيزيد هذا من الضغوط التضخمية، مما قد يجبر بنك اليابان على تطبيق زيادات سريعة في أسعار الفائدة.

كان أحد الجوانب الرئيسية للأسواق في الأشهر الأخيرة هو المخاوف بشأن الدخل الثابت العالمي. وقد أدى عدم اليقين السياسي والمالي إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل للغاية. ووصلت السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.285% في وقت سابق من هذا الشهر، وسط عدم ثقة المستثمرين في سياسات الحكومة، وارتفاع مستويات الديون، واحتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

يبدو أن السوق يهدأ الآن بفضل أحدث المزادات، ولكن قد يكون هذا حدثًا لمرة واحدة. ارتفعت السندات اليابانية لأجل 20 عامًا بعد أن اجتذب مزاد أعلى طلب منذ عام 2020، مما وفر بعض الراحة للمستثمرين الذين يواجهون مخاطر سياسية ومالية متزايدة.

الأسئلة الرئيسية في الاجتماع

على الرغم من أن السوق يُقدّر بنسبة 100% عدم تغيير السياسة النقدية المُعتمدة، إلا أن المؤتمر الصحفي اللاحق والتوضيحات التي قدمها المحافظ كازو أويدا ستكون ذات أهمية خاصة. من بين النقاط الرئيسية، نسلط الضوء على ما يلي:

ما هي الخطوات التالية؟ حاليًا، هناك احتمال بنسبة 67% لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ويُمثل شهر أكتوبر محور الاهتمام الرئيسي، مع احتمال بنسبة 30% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

احتمالات قرار سعر الفائدة: المصدر: بلومبرغ

هل تؤثر السياسة على عملية صنع القرار؟ من غير المرجح أن يناقش البنك المركزي تداعيات استقالة إيشيبا في سعيه لإعادة تأكيد استقلاليته عن الحكومة. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير السياسي جزءًا من الاجتماع.