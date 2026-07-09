من سيربح المعركة... الذهب أم الدولار؟

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي
- تصريحات ترامب تتلاعب مجدداً بالأسواق
- الذهب يعود للاتجاه العرضي
- الدولار تحت الضغط بالرغم من محضر الفدرالي
ملخص اليوم: التكنولوجيا تقود وول ستريت نحو الارتفاع. الأسواق تتجاهل التوترات الأمريكية الإيرانية.
الولايات المتحدة: انتعاش وول ستريت مع تفوق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات على المخاوف المتعلقة بإيران
مخطط اليوم 🚩 انخفض سعر النفط من 80 دولارًا رغم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ما الذي سيحدث لاحقًا؟
الجدول الزمني الاقتصادي: محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وطلبات إعانة البطالة الأمريكية، وأرباح شركة بيبسيكو في دائرة الضوء