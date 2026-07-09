  
٢٠:٥٨ · ٩ يوليو ٢٠٢٦

من سيربح المعركة... الذهب أم الدولار؟

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي

  • تصريحات ترامب تتلاعب مجدداً بالأسواق
  • الذهب يعود للاتجاه العرضي
  • الدولار تحت الضغط بالرغم من محضر الفدرالي

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٩ يوليو ٢٠٢٦, ٢١:٥٦

ملخص اليوم: التكنولوجيا تقود وول ستريت نحو الارتفاع. الأسواق تتجاهل التوترات الأمريكية الإيرانية.
٩ يوليو ٢٠٢٦, ١٧:٤٨

الولايات المتحدة: انتعاش وول ستريت مع تفوق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات على المخاوف المتعلقة بإيران
٩ يوليو ٢٠٢٦, ١١:٤٤

مخطط اليوم 🚩 انخفض سعر النفط من 80 دولارًا رغم التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ما الذي سيحدث لاحقًا؟
٩ يوليو ٢٠٢٦, ١١:٤١

الجدول الزمني الاقتصادي: محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وطلبات إعانة البطالة الأمريكية، وأرباح شركة بيبسيكو في دائرة الضوء
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