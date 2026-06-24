"موانئ أبوظبي" تستثمر 300 مليون دولار لرفع حصتها في شركة عملاقة لشحن الحاويات

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن استحواذها على حصة إضافية في أكثر أصولها الاستراتيجية شركة "جي إف إس"، لترتفع بذلك حصتها الإجمالية في الشركة إلى 81%.

يشار أنه كانت المجموعة قد استكملت في فبراير 2024 الاستحواذ على حصة %51 في شركة "جلوبال فيدر شيبينغ" التي تعد رابع أكبر شركة شحن إقليمي للحاويات في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، مع منح المجموعة حق خيار شراء يمكنها ممارسته بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل لزيادة حصص ملكيتها.

في حين أوضحت المجموعة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنها قامت بممارسة حق خيار الشراء هذا عند القيمة المؤسسية ذاتها المحددة في عام 2024 والبالغة 3.67 مليار درهم أو ما يعادل مليار دولار، وأشارت إلى أنه سيتم تمويل عملية الاستحواذ عبر مزيج من الديون وصفقات تسييل الأصول.

من جانبها لفتت المجموعة في الإفصاح أنها شهدت نموا في مجال الشحن الإقليمي للحاويات، القائم على نقل البضائع عبر استخدام سفن متوسطة وصغيرة الحجم بين مراكز العبور الرئيسية والموانئ الأصغر حجما منذ إطلاقها الأولي في عام 2020.

كما أشارت المجموعة إلى أن شركة "جي إف إس" تعد من بين الأصول الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية للمجموعة، حيث نجحت الشركة رغم التحديات التي شهدها القطاع البحري في الحفاظ على خطوط الربط التجاري وتوسيعها، في الوقت الذي انسحبت فيه شركات تشغيل أخرى، مما ضمن التدفق المستمر والآمن لبضائع المتعاملين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

في هذا الإطار قال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تؤكد مجموعة موانئ أبوظبي، عبر الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة %30 في "جلوبال فيدر شيبينغ"، التزامها الراسخ بالاستثمار في واحدة من أهم أصول محفظة أعمالنا المتكاملة وأفضلها أداء. لقد ساهمت الشركة في توسيع نطاق حضورنا في أسواق جديدة وتقريبنا أكثر من متعاملينا، عبر ربط موانئنا بمزيد من الاقتصادات عبر البحر الأحمر والخليج العربي في وقت تعد فيه روابط التجارة الموثوقة ذات أهمية قصوى. كما تتيح لنا زيادة حصتنا في الشركة ترسيخ تكاملها ضمن محفظة أعمال المجموعة، وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاع الشحن."



