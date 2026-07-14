موانئ دبي العالمية تدرس إنشاء ميناء جديد على الساحل الشرقي لتعزيز مرونة التجارة البحرية

تتجه موانئ دبي العالمية إلى دراسة مشروع استراتيجي لإنشاء ميناء جديد ومحطة حاويات على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية للدولة وتوفير منفذ بحري مباشر على بحر العرب، بما يقلل الاعتماد على المرور عبر مضيق هرمز في بعض مسارات الشحن.

مشروع قيد الدراسة في الفجيرة

بحسب تقارير إعلامية دولية، تدرس الشركة تطوير ميناء متعدد الأغراض في إمارة الفجيرة، إلى جانب إنشاء محطة حاويات جديدة ضمن الميناء الحالي، بما يسهم في توسيع قدرات الإمارات على استيعاب حركة التجارة البحرية وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية.

ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي دفعت العديد من الشركات العالمية إلى البحث عن حلول تضمن استمرارية حركة الشحن وسلاسل الإمداد بكفاءة أكبر.

تقليل الاعتماد على مضيق هرمز

من المتوقع أن يوفر المشروع، في حال تنفيذه، مسارًا لوجستيًا بديلاً خارج مضيق هرمز، ما يمنح عمليات الشحن مرونة أكبر ويحد من تأثير أي اضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.

كما قد يسهم المشروع في تخفيف الاعتماد على ميناء جبل علي بالنسبة لبعض خطوط الشحن، مع الحفاظ على مكانة الميناء كأحد أكبر المراكز اللوجستية في المنطقة، عبر توزيع العمليات بين أكثر من منفذ بحري استراتيجي.

لا تعليق رسمي حتى الآن

ورغم تداول هذه المعلومات على نطاق واسع، لم تصدر موانئ دبي العالمية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي تفاصيل المشروع، ما يعني أن الخطط لا تزال في مرحلة الدراسة والمباحثات، دون الإعلان عن جدول زمني أو استثمارات محددة حتى الآن.

الفجيرة تعزز مكانتها اللوجستية

يكتسب الساحل الشرقي للإمارات أهمية متزايدة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، حيث يحتضن ميناء الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، إلى جانب خط أنابيب حبشان–الفجيرة الذي يتيح نقل جزء من صادرات النفط الإماراتية مباشرة إلى بحر العرب دون الحاجة للمرور عبر مضيق هرمز.

وتعكس هذه المقومات الدور المتنامي للفجيرة كمركز استراتيجي يدعم مرونة سلاسل الإمداد ويعزز قدرة دولة الإمارات على التعامل مع المتغيرات الإقليمية، بما يرسخ مكانتها كمحور رئيسي للتجارة البحرية والخدمات اللوجستية في المنطقة.