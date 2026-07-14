«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لأكبر مشروع طاقة متجددة بـ 22.4 مليار درهم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لأول وأكبر مشروع من نوعه يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير الجيل الجديد من مشروعات البنية التحتية للطاقة النظيفة وتطبيقها على نطاق تجاري وتتضمن الصفقة توفير حزمة تمويل للمشروع بقيمة 18.73 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، من خلال ائتلاف يضم 13 بنكاً محلياً ودولياً، ما يعكس ثقة القطاع المالي بالجدوى التجارية للمشروع، وبقدرة «مصدر» على تنفيذ مشروعات بنية تحتية متطورة وواسعة النطاق في مجال الطاقة.
يشار أنه تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 22.4 مليار درهم ، فيما تسهم «مصدر» بمبلغ 3.67 مليار درهم (مليار دولار) كحصة في رأس المال. وتتولى «مصدر» تطوير المشروع في أبوظبي بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزوّدة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعة، وهو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التقنية على مستوى العالم.
من جانبه قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «يسعدنا توفير التمويل لهذا المشروع الكبير بدعم من ائتلاف يضم نخبة من البنوك المحلية والدولية المرموقة، ما يعكس الثقة بهذا المشروع، وبقدرات»مصدر«المالية وكفاءتها العالية في تنفيذ المشروعات، واستراتيجيتها للنمو طويل الأمد».
وأضاف: «يجسد هذا الإنجاز قدرة»مصدر«على استقطاب رؤوس الأموال العالمية لتمويل وتطوير مشروعات بنية تحتية مبتكرة وواسعة النطاق في مجال الطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل. وتتطلع الشركة إلى مواصلة تنفيذ المشروع، لتوفير طاقة نظيفة على مدار الساعة وبموثوقية عالية وأسعار تنافسية».
الجدير بالذكر أنه كانت «مصدر» قد وضعت حجر الأساس لمشروع توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة في أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل في عام 2027. ويعد هذا المشروع إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة، حيث سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم تنويع الاقتصاد.
ميناء جدة الإسلامي يعزز قدراته التشغيلية باستقبال أول شحنة سكر ضخمة بعد تطوير الرصيف
عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أقل بكثير من المتوقع 📈 ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي
موانئ دبي العالمية تدرس إنشاء ميناء جديد على الساحل الشرقي لتعزيز مرونة التجارة البحرية
حان الوقت لاختبار قوة الدولار