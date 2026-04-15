مورغان ستانلي الربع الأول من عام 2026: إيرادات قياسية وتدفقات أصول قياسية

بدأت مورغان ستانلي عام 2026 بربع سنوي قوي ومتميز، تجاوزت فيه توقعات السوق بشكل ملحوظ من حيث الإيرادات والأرباح. والجدير بالذكر أن هذه النتيجة لم تكن وليدة عامل واحد مهيمن أو تأثير قصير الأجل للسوق، بل هي نتاج قوة شاملة في قطاعات الأعمال الرئيسية. في الوقت نفسه، لوحظ تحسن واضح في القطاعات الأكثر تأثراً بالدورات الاقتصادية، مثل التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب استقرار مستمر في إدارة الثروات، التي لا تزال تُشكل الركيزة الأساسية لهيكل إيرادات الشركة.

ونتيجة لذلك، لم يُحقق هذا الربع مفاجأة إيجابية فحسب، بل عزز أيضاً صورة نموذج أعمال متوازن قادر على تحقيق نتائج قوية في مختلف بيئات السوق. مع ذلك، لا يخلو التقرير من بعض التفاصيل الدقيقة، حيث لا تزال بعض القطاعات متفاوتة الأداء، مما يحد من التفاؤل المفرط رغم الأداء العام القوي.

أهم النتائج المالية

صافي الإيرادات: 20.58 مليار دولار أمريكي (أعلى من التوقعات البالغة 19.71 مليار دولار أمريكي)

ربحية السهم: 3.43 دولار أمريكي

الأوراق المالية المؤسسية: 10.7 مليار دولار أمريكي

إدارة الثروات: 8.52 مليار دولار أمريكي (أعلى من التوقعات)

تداول الأسهم: 5.15 مليار دولار أمريكي (أعلى من التوقعات)

تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع: 3.36 مليار دولار أمريكي (أعلى من التوقعات)

الخدمات المصرفية الاستثمارية: 2.12 مليار دولار أمريكي (أعلى من التوقعات)

صافي دخل الفوائد: 2.7 مليار دولار أمريكي (أعلى من التوقعات)

الودائع: 428 مليار دولار أمريكي

نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1): 15.1%

العائد على حقوق الملكية: 21%

العائد على حقوق الملكية: 27.1%

المصروفات التشغيلية: 13.47 مليار دولار أمريكي

ردود فعل السوق

بعد صدور التقرير، ارتفعت أسعار الأسهم في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مما يشير إلى رد فعل إيجابي من السوق. ويركز المستثمرون بشكل أساسي على الأداء القوي للتداول واستقرار إدارة الثروات، مما يُسهم في بناء ملف أرباح عالي الجودة.

التداول هو المحرك الرئيسي للنمو، مع مفاجأة إيجابية في قطاع الدخل الثابت والعملات والسلع

كان قطاع الأسواق هو الأقوى في التقرير. وبلغت إيرادات تداول الأسهم 5.15 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نشاطًا قويًا من جانب العملاء وظروفًا سوقية داعمة.

والأهم من ذلك، بلغت إيرادات قطاع الدخل الثابت والعملات والسلع 3.36 مليار دولار أمريكي، متجاوزة التوقعات بشكل واضح. وفي ظل النتائج المتباينة للشركات المنافسة في هذا القطاع، يُعد هذا أحد أبرز المفاجآت الإيجابية لهذا الربع. ويُبرز هذا أن مورغان ستانلي لا تستفيد فقط من تقلبات السوق، بل تُحقق أيضًا عائدًا مجزيًا منها في كل من الأسهم ومنتجات الدخل الثابت.

استعادة الأوراق المالية المؤسسية والخدمات المصرفية الاستثمارية زخمها

حققت الأوراق المالية المؤسسية إيرادات قياسية بلغت 10.7 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد قوة تفاعل العملاء واستمرار نمو مستويات النشاط.

في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، شهدت أنشطة الاستشارات انتعاشًا واضحًا، مما يشير إلى انتعاش نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ. في الوقت نفسه، لا يزال أداء الاكتتابات متفاوتًا، حيث جاءت إيرادات إصدارات الأسهم والسندات أقل بقليل من أكثر التوقعات تفاؤلًا، مما يوحي بأن الأسواق الأولية لم تستقر بشكل كامل بعد.

إدارة الثروات كركيزة أساسية للجودة والاستقرار

أكدت إدارة الثروات مجددًا دورها المحوري في نموذج أعمال الشركة. حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 8.52 مليار دولار أمريكي بهامش ربح قوي جدًا قبل الضريبة يبلغ حوالي 30%.

يبقى العنصر الأكثر إثارة للإعجاب هو تدفقات الأصول، التي بلغت 118 مليار دولار أمريكي في ربع واحد. جاء أكثر من 53 مليار دولار أمريكي من التدفقات القائمة على الرسوم، مما عزز قاعدة الإيرادات المتكررة وحسّن استقرار الأرباح الإجمالية.

عمليًا، تعمل مورغان ستانلي بشكل متزايد على نموذج يوازن بين أعمال الاستشارات وإدارة الثروات ذات الهوامش الربحية العالية والقطاعات الأكثر تقلبًا التي تعتمد على التداول.

ضبط التكاليف وتحسين الكفاءة

بلغت المصاريف التشغيلية 13.47 مليار دولار أمريكي، وكانت متوافقة بشكل عام مع التوقعات. ومع ذلك، سمحت الإيرادات المرتفعة بتحسين الكفاءة. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى حوالي 65%، مما يشير إلى زيادة الرافعة التشغيلية.

لا يزال ضبط التكاليف قائماً، بينما بدأ حجم الأعمال في تحقيق فوائد أكثر وضوحاً.

الميزانية العمومية والمخاطر، وضع مستقر

لا يزال وضع رأس المال قوياً للغاية. وتوفر نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) البالغة 15.1% راحةً لكل من الجهات التنظيمية والمستثمرين. وارتفعت الودائع إلى ما يقرب من 428 مليار دولار أمريكي، مما يعزز استقرار التمويل.

بلغت مخصصات الائتمان 98 مليون دولار أمريكي. ورغم أنها أعلى قليلاً من التوقعات، إلا أنها لا تزال منخفضة بالقيمة المطلقة ولا تشير إلى أي تدهور جوهري في جودة الأصول.

وجود عناصر أضعف، لكنها ثانوية

على الرغم من الصورة العامة القوية، تضمن التقرير عدة عناصر أضعف. وشملت هذه العناصر انخفاض الزخم في بعض جوانب الاكتتاب، وتدفقات خارجة في الأصول المرتبطة بالأسهم، وضعف طفيف في قطاع إدارة الاستثمار.

مع ذلك، لا تُغيّر هذه العوامل الصورة العامة، إذ تبقى ثانويةً مقارنةً بالأداء القوي في خطوط الأعمال الأساسية.

النقاط الرئيسية

يُمكن تقييم أداء مورغان ستانلي في الربع الأول من عام 2026 بأنه قويٌّ للغاية وعالي الجودة. فقد حقق البنك نتائج أفضل من المتوقع، مدعومًا بأداءٍ تجاريٍّ قوي، ومفاجأةٍ إيجابية في قسم الدخل الثابت والعملات والسلع، وإدارة ثروات مستقرة ومربحة للغاية.

كان هذا ربعًا قويًا، ولكنه لم يصل إلى حدّ النشوة. فقد حُدّت النشوة الكاملة بسبب بعض العناصر الأضعف، والتي مع ذلك لا تُغيّر الصورة العامة. وبشكلٍ عام، تبقى هذه نتيجةً قويةً للغاية تُؤكّد جودة الأعمال العالية وقدرة البنك على تحقيق أداءٍ قوي في بيئة سوقية داعمة.

المصدر: xStation5