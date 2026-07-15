موسم أرباح الشركات الأمريكية: ما الذي تتوقعه وول ستريت من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟

بدأ موسم إعلان أرباح الربع الثاني وسط تفاؤل كبير من جانب المستثمرين، وتُعدّ التوقعات لأداء الشركات الأمريكية من بين الأقوى منذ سنوات. ويتوقع المحللون حاليًا أن تحقق شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 23.6%، بزيادة ملحوظة عن توقعات النمو البالغة 18.8% في نهاية مارس.

وتؤكد الموجة الأولى من التقارير أيضًا اتجاه المفاجآت الإيجابية في الأرباح. فعلى الرغم من أن 4% فقط من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد أعلنت نتائجها حتى الآن، إلا أن 89% منها تجاوزت تقديرات ربحية السهم، و72% تجاوزت توقعات الإيرادات. وعلى الرغم من أن المؤشر يتداول عند نسبة سعر إلى ربحية مستقبلية مرتفعة نسبيًا تبلغ 20.5 - أعلى من متوسطاته لخمس وعشر سنوات - يعتقد المستثمرون أن موسم أرباح قويًا قد يبرر التقييمات الحالية في وول ستريت.

موسم الأرباح قد يحمل مفاجأة إيجابية أخرى

على الرغم من أن موسم إعلان نتائج الربع الثاني قد بدأ للتو، إلا أن التاريخ يشير إلى أن المحللين غالبًا ما يقللون من شأن القدرة الربحية لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500. يتوقع السوق حاليًا نموًا في الأرباح بنحو 23.6% على أساس سنوي، وهو ما سيمثل الربع الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه نمو الأرباح 20%. وإذا استمر النمط التاريخي للمفاجآت الإيجابية في الأرباح، فقد يتجاوز النمو الفعلي للأرباح 29%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الربع الأخير من عام 2021.

يتوقع المحللون حاليًا نموًا في أرباح مؤشر S&P 500 بنحو 23.6% على أساس سنوي في الربع الثاني.

تاريخيًا، يميل معدل نمو الأرباح الإجمالي إلى الارتفاع خلال موسم الإعلان عن النتائج، حيث تُعلن معظم الشركات عن نتائج تتجاوز توقعات المحللين.

في 37 ربعًا من الأرباع الأربعين الماضية، تجاوز معدل نمو الأرباح النهائي التقديرات التي كانت موجودة في نهاية الربع. الاستثناءات الوحيدة كانت الربع الأول من عام 2020، والربع الثالث من عام 2022، والربع الرابع من عام 2022.

على مدى السنوات العشر الماضية، تجاوزت شركات مؤشر S&P 500 تقديرات ربحية السهم بنسبة 7.4% في المتوسط، بينما أعلنت حوالي 76% من الشركات عن أرباح أعلى من توقعات المحللين.

في المتوسط، ساهمت هذه المفاجآت الإيجابية في رفع معدل نمو أرباح المؤشر الإجمالي بنسبة 6.2 نقطة مئوية خلال موسم الإعلان عن النتائج.

بتطبيق هذا المتوسط ​​التاريخي، سيرتفع نمو أرباح الربع الثاني من حوالي 23.2% إلى حوالي 29.4%.

وتشير بيانات الأرباع الخمسة الماضية والأرباع الأربعة الماضية إلى إمكانات نمو أكبر، ما يعني نموًا في الأرباح بنسبة 29.6% تقريبًا و31.7% على التوالي.

حتى السيناريو الأكثر تحفظًا، استنادًا إلى المتوسطات التاريخية، يشير إلى نمو في الأرباح يتجاوز 29% على أساس سنوي.

التقارير الأولية تعزز تفاؤل المستثمرين

تشير الدفعة الأولى من تقارير الأرباح إلى أن موسم الإعلان عن النتائج قد يتجاوز التوقعات مرة أخرى. فمن بين أول 18 شركة من مؤشر S&P 500 التي أعلنت نتائج الربع الثاني، تجاوزت 89% منها تقديرات ربحية السهم. وقد رفعت هذه التقارير مجتمعةً معدل نمو الأرباح المتوقع للمؤشر بأكمله من 23.2% إلى 23.6%، حتى قبل أن تعلن غالبية الشركات عن نتائجها.

تجاوزت 89% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت نتائجها الأولية توقعات المحللين لأرباح السهم.

رفعت التقارير الأولية معدل نمو الأرباح المتوقع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 من 23.2% إلى 23.6%.

إذا استمر هذا الأداء الإيجابي خلال الأسابيع القادمة، فقد يقترب نمو الأرباح النهائي من 30% أو حتى يتجاوزه.

سيركز المستثمرون ليس فقط على النتائج المعلنة، بل أيضًا على توقعات الإدارة للنصف الثاني من العام، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وضغوط التكاليف، وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

قد يوفر هذا الموسم القوي للأرباح مبررًا جوهريًا لتقييمات وول ستريت الحالية، خاصةً في قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

المصدر: FactSet