متى سيصلنا ارتفاع أسعار النفط؟

هل يُمكن أن تتكرر صدمة التضخم التي شهدناها عام ٢٠٢٢، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز؟

بمتابعة المؤشرات الاقتصادية الصحيحة، يتضح جليًا وجود أزمة طاقة متفاقمة، تُشبه (وإن لم تكن مطابقة تمامًا) تلك التي شهدناها عام ٢٠٢٢.

ويبدو أن عودة التضخم، في هذه المرحلة، مسألة وقت لا أكثر، لكنها ستتخذ شكلًا وحجمًا مختلفين جذريًا.

تحويل النفط إلى وقود

هل من الممكن أن يكون الطلب القوي على الوقود هو ما يُعيق أسعار النفط؟ جزئيًا، نعم.

من المهم أن نُدرك أن أكبر عائق في سوق الهيدروكربونات العالمي اليوم ليس النفط الخام، بل طاقة التكرير. البيانات لا تدع مجالًا للشك في ذلك.

هوامش التكرير (بورصة نيويورك التجارية ٣-٢-١) [٢٠٢٥-٢٠٢٦]

المصدر: Bloomberg Finance

تُعدّ حصة هامش التكرير في برميل النفط حاليًا الأعلى تاريخيًا، ولا يوجد ما يُشير إلى تغيّر هذا الوضع. يُساعد فهم مصدر هذه الظاهرة في السياق الراهن على تفسير ما يُسمى بمرونة العرض.

يمكن زيادة إمدادات النفط الخام بسرعة نسبية، إما من خلال رفع معدلات الإنتاج أو من خلال سحب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية.

يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، لكننا لا نضخ النفط الخام في خزانات السيارات والطائرات والسفن.

يجب معالجة هذا النفط الخام، وعلى عكس الاستخراج، لا تستطيع المصافي زيادة إنتاجها بسرعة. هذا يعني أنه عند سحب النفط من الاحتياطيات في ظل استمرار نقص الوقود، تغمر المصافي كميات هائلة من النفط الخام لا تستطيع معالجتها، مما يُقلل من مشترياتها.

النتيجة هي وضع غير منطقي، حيث يصبح النفط الخام أرخص رغم النقص، بينما يرتفع سعر الوقود رغم انخفاض أسعار النفط الخام.

يمتلك العالم احتياطيات نفطية وقدرة على زيادة الإنتاج بشكل معتدل، لكنه يفتقر إلى القدرة على التكرير.

استغلال صناعة تكرير النفط في الولايات المتحدة والصين وروسيا

حالياً، أكثر من 12% من طاقة التكرير العالمية مغلقة خلف مضيق هرمز.

في الولايات المتحدة وأوروبا، تعمل المصافي بكامل طاقتها، ولا توجد أي بوادر توسع أو استثمار.

كانت المصافي في روسيا تمتلك مخزوناً ضخماً من الإنتاج، لكنه تلاشى تماماً جراء هجمات الطائرات المسيّرة.

لا تزال المصافي في الصين غامضة، مع أنها على الأرجح تحمل أحد مفاتيح فهم الوضع الراهن في السوق.

هل تُسيطر الصين على السوق من وراء الكواليس؟

أولاً، الحقائق:

مخزونات الصين من النفط والوقود غير معروفة، لكن التقديرات والمنشورات المتفرقة تشير إلى أنها الأكبر في العالم.

خفضت الصين وارداتها من النفط إلى النصف تقريباً منذ بداية الحرب في إيران. هذا يعني اختفاء حوالي 20 مليون طن من النفط الخام من السوق (ما يعادل 5 إلى 10% من الطلب العالمي).

اشترت الصين خلال العامين الماضيين كميات قياسية من النفط من السوق.

لم يأتِ لقب "مصنع العالم" من فراغ. تُساهم الصين وحدها بنحو 30% من الإنتاج الصناعي العالمي (2025).

لا تستطيع الصين تلبية احتياجاتها النفطية بمفردها، لكن طاقتها التكريرية تُغطي الآن معظم احتياجات البلاد، مع إمكانية تصديرية ضمنية.

خفّضت الصين وارداتها، مما منح سوق النفط هامش أمان كبير، وفي الوقت نفسه استخدمت احتياطياتها من النفط والبنزين لحماية نفسها من تضخم الأسعار. وبذلك، تُصدّر الصين جزئيًا هذا "الانخفاض في التضخم"، لأنها تُطرح في السوق سلعًا ومنتجات دون هامش ربح تكلفة الوقود.

كل هذا أساسي لفهم سبب تأثير حدث ذي تداعيات كارثية كإغلاق مضيق هرمز تأثيرًا ضئيلًا نسبيًا على البيانات والتقييمات الحالية.

مع ذلك، فإن القوى التي تكبح الأسعار مؤقتة، بينما العوامل التي تُؤدي إلى مزيد من ارتفاع التضخم حتمية.

هل يُمكن اعتبار التضخم حريقًا؟

يحتاج الحريق إلى وقود، حرارة، وأكسجين للاشتعال. والتضخم كذلك.

شهدت موجة التضخم المتصاعدة التي شهدناها في عام 2022 ثلاثة عناصر رئيسية. يؤدي غياب أحدها إلى توقف آلية التضخم عن العمل.

عامل العرض: أدى إغلاق المصانع والموانئ، بالإضافة إلى العقوبات، إلى زعزعة استقرار السوق والحد من كمية المنتجات المتاحة.

عامل الطلب: ساهمت الحوافز المالية، وارتفاع مدخرات المستهلكين، والوضع المالي القوي للشركات في خلق مجال واسع لارتفاع الأسعار.

أدى هذان العاملان إلى ظهور عامل ثالث:

القدرة على تحديد الأسعار. لم تكتفِ الشركات بتحميل التكاليف على المستهلك، بل تمكنت أيضًا من زيادة هوامش ربحها، ليس لأنها مضطرة لذلك، بل لأنها قادرة عليه.

اليوم، يغيب عنصران من هذه العناصر الثلاثة. كيف ولماذا؟ وماذا يعني ذلك؟

يُعتبر وضع عامل العرض جيدًا نسبيًا. يُبقي إغلاق مضيق هرمز والنزاع المستمر في أوكرانيا أسواق السلع الأساسية متوترة، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقص الحاد.

لا تزال حركة الأسعار بطيئة. يُعتبر مستوى 90 دولارًا أمريكيًا للبرميل أعلى من المتوسط، ولكنه ليس مستوى أزمة. في الوقت نفسه، لا يتجاوز معدل التضخم في الدول المتقدمة 3 إلى 4%.

يعود ذلك إلى غياب عامل الطلب وقوة تحديد الأسعار بشكل كبير. ستؤثر آلية السوق هذه على التضخم بمجرد أن تقترب أسعار الوقود من متناول المستهلكين. في هذا السياق، يتضح أن ارتفاع التضخم ظاهرة متأخرة ولكنها شبه حتمية. ولكن هل يمكننا أن نتوقع أن يكون حجم ارتفاع الأسعار مماثلاً لما حدث في عام 2022؟ تشير العديد من الدلائل إلى عكس ذلك.

ضعف المستهلكين وقوة تحديد الأسعار

عامل الطلب هو رغبة المستهلكين وقدرتهم على الإنفاق. الوضع الاستهلاكي اليوم ضعيف، بل كارثي في ​​بعض الأحيان.

كان المستهلكون قد بدأوا بالتراجع بشكل ملحوظ في الفترة من 2024 إلى 2025، إلا أن هذا التراجع كان مُغطى بالمدخرات والائتمان. وقد استُنفدت هذه المصادر، ولم يُترجم النمو الاقتصادي إلى أجور مُجزية لمعظم القوى العاملة.

على النقيض من ذلك، نشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة، والتي يُخفف من حدتها ضعف جودة البيانات، وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة، وانتشار العمل الحر بشكل متزايد.

في ظل هذه الظروف، تُصبح القدرة على تحديد الأسعار محدودة للغاية. فالاستهلاك راكد، بل ويتراجع في بعض المناطق، وقد نفدت الاحتياطيات، وأصبح وضع سوق العمل غير مستقر. ويُفاقم الضغط الناتج عن الإنتاج الرخيص في الصين من قدرة الشركات على التحكم في الأسعار.

نظرة السوق

ماذا يحدث إذن عندما ترتفع تكاليف مدخلات الإنتاج والطاقة والنقل، بينما لا يملك المستهلك النهائي أي فائض في ميزانيته لزيادة الإنفاق؟

تتقلص هوامش الربح.

شهدت العديد من الشركات ارتفاعًا استثنائيًا في هوامش الربح خلال السنوات الأخيرة، ولديها نظريًا هامش أمان يُمكنها من إعادة الأموال. تكمن المشكلة في أن بعض الشركات لم تستغل سنوات التضخم لرفع هوامش الربح، وأن القطاعات التي قد تتكبد أكبر الخسائر هذه المرة، وتحديدًا قطاعات المستهلكين، لا تتعامل مع توسيع هوامش الربح بنفس كفاءة قطاعات الطاقة والمالية والتكنولوجيا.

من سيربح ومن سيخسر أكثر؟

لن يخسر الجميع، على الأقل ليس بنفس القدر. فالقطاعات السوقية المختلفة ونماذج الأعمال تتكيف مع ظروف السوق القادمة بدرجات متفاوتة.

ستحقق الشركات التي تتمتع بتحكم أفضل في التكاليف وقدرة أكبر على حماية هوامش الربح أداءً أفضل. ومن بين هذه الشركات:

قطاعات التجزئة التي تركز على المواد الغذائية واقتصاديات الحجم (مثل وول مارت)

مصافي النفط (مثل شيفرون وفاليرو)

السيارات المستعملة وصيانتها (مثل أوتوزون)

في المقابل، ستكون الشركات الأكثر تضررًا هي تلك التي لديها أكبر قدر من التعرض وأقل مرونة للقطاعات الأكثر عرضة للخطر. وتشمل هذه القطاعات:

شركات الطيران منخفضة التكلفة، وخاصة في شريحة الأسعار المنخفضة (مثل مجموعة فرونتير)

القطاع المالي الذي يركز على ما يُسمى بالرهن العقاري عالي المخاطر ( CRMT )

المطاعم، وخاصة المطاعم غير الرسمية (مثل داين براندز)

مع ذلك، يجب التنبيه إلى أن هذا أحد السيناريوهات، ويفترض عدم حدوث أي تغيير في السياق الاقتصادي الكلي.

كاميل شتشيبانسكي

محلل أسواق مالية، XTB