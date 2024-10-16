مورجان ستانلي يحقق مكاسب بنسبة 2.70% بفضل تقرير الربع الثالث الأفضل من المتوقع 🎯

ارتفع سهم مورجان ستانلي بنسبة 2.70% إلى 115.25 دولار بعد إصدار تقرير أفضل من المتوقع للربع الثالث.

الربحية لكل سهم (EPS): 1.88 دولار، بزيادة 32% من 1.42 دولار في الربع الثالث من عام 2023.

الإيرادات: 15.38 مليار دولار، بزيادة 16% من 13.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.

إيرادات إدارة الثروات: 7.27 مليار دولار، بزيادة 14% على أساس سنوي.

إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية: 1.46 مليار دولار، بزيادة 56% عن العام الماضي.

إيرادات تداول الأسهم: 3.05 مليار دولار، بزيادة 21% من 2.52 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.

إيرادات الدخل الثابت: 2 مليار دولار، بزيادة 3% على أساس سنوي.

العائد على الأسهم العادية الملموسة (ROTCE): 17.5% .

تجاوزت مورجان ستانلي توقعات المحللين للربع الثالث من عام 2024، حيث أعلنت عن ارتفاع بنسبة 32% في الأرباح إلى 3.2 مليار دولار، أو 1.88 دولار للسهم، مقارنة بتقديرات 1.58 دولار. وارتفعت الإيرادات بنسبة 16% إلى 15.38 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 14.41 مليار دولار. وأداء جميع الأقسام الرئيسية جيد، مع ارتفاع إيرادات إدارة الثروات بنسبة 14% وارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 56%. ساهم النشاط التجاري القوي وتحسن ظروف السوق في تحقيق أرباح قوية، وارتفعت الأسهم بنسبة 3.8% بعد الإصدار.

حققت إدارة الثروات إيرادات قياسية بلغت 7.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة تدفقات أصول العملاء وإيرادات المعاملات القوية. وأضافت الشركة 64 مليار دولار من الأصول الجديدة الصافية، مما دفع إجمالي أصول العملاء إلى 6 تريليون دولار. أعلنت مؤسسة الأوراق المالية عن زيادة في الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التداول القوي في الأسهم والدخل الثابت.

كما شهدت إدارة الاستثمار نموًا، مع زيادة بنسبة 9% في الإيرادات إلى 1.46 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والتدفقات الصافية الإيجابية. وسلط الرئيس التنفيذي تيد بيك الضوء على توليد رأس المال والعائدات القوية للشركة مع عائد بنسبة 17.5% على الأسهم العادية الملموسة (ROTCE) للربع.