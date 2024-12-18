مؤشر US500 ينخفض ​​إلى أدنى مستوى شهري وسط تصريحات باول المتشددة

يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى أن سعر الفائدة الحالي يقترب بالفعل من سعر مقيد ويعلن أن خفضين في العام المقبل يبدو مناسبًا. هذا تغيير صارخ عن التوقعات السابقة. يتفاعل السوق بشكل حاد للغاية وينخفض مؤشر US500 إلى أدنى مستوى له هذا العام ويختبر منطقة 6000 نقطة. في الوقت نفسه، هذا هو أيضًا الدعم المرتبط بخط الاتجاه الصعودي. يجدر بنا أن نتذكر أنه بعد جلسة اليوم لدينا تجديد، مما سيرفع سعر مؤشر US500 بنحو 70 نقطة.
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