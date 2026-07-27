ناسداك تحت الضغط بعد عمليات بيع مكثفة

لا تزال العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) تحت ضغط اليوم في أعقاب تقارير عن تقدم الصين في تطوير تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات. افتتح المؤشر مرتفعًا، مدعومًا بأخبار وقف العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المعنويات تراجعت مع تقدم الجلسة وانخفضت الأسعار إلى المنطقة السلبية. وقد برز الضغط الأكبر في قطاع أشباه الموصلات، حيث كانت أسهم شركات مثل ASML وNvidia وغيرها من الشركات ذات الصلة بالرقائق من بين أكبر الخاسرين.

وقد نتج هذا التراجع في المعنويات عن تقارير تفيد بأن الصين تحرز تقدمًا في تطوير آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV) المتقدمة، والتي قد تُهدد في نهاية المطاف الميزة الحالية للشركات الرائدة في هذا القطاع وتزيد من حدة المنافسة في سوق أشباه الموصلات.

في الوقت نفسه، يُحقق المستثمرون أرباحًا في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تتعرض أسهم Nvidia أيضًا لضغوط. ويركز السوق بشكل متزايد ليس فقط على وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا على حجم الاستثمار المطلوب للحفاظ على مسار النمو الحالي. يثير ارتفاع الإنفاق على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تساؤلات حول ما إذا كان حجم هذه الاستثمارات سيُترجم إلى عوائد قوية كافية في المستقبل.

وتُسلط جلسة اليوم الضوء على حساسية السوق المتزايدة تجاه التطورات في قطاع أشباه الموصلات. ولا يزال هذا القطاع أحد الركائز الأساسية لخطاب الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن أي معلومات تتعلق بالمنافسة التكنولوجية، أو ضغوط هوامش الربح، أو عوائد الاستثمار المستقبلية، يُمكن أن تُؤثر بسرعة على تقييمات الشركات الكبرى والمؤشر العام.

المصدر: xStation5