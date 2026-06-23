ناسداك يتراجع ب 2% وسط مخاوف من الاحتياطي الفيدرالي، وتراجع تجارة الذكاء الاصطناعي، والغموض المحيط بالاتفاق النووي الأمريكي الإيراني

تدخل وول ستريت جلسة التداول تحت ضغط موجة واسعة من جني الأرباح، حيث يتصدر قطاع التكنولوجيا المشهد مجدداً. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 2%، مع تزايد تساؤلات المستثمرين حول إمكانية استدامة الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتشعر الأسواق بالقلق من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يُثقل كاهل الشركات التي تمول استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر الاقتراض.

ميكرون ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي: اختبار لقوة السوق؟

تُسعّر الأسواق حالياً ارتفاعاً تراكمياً في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر، مقارنةً بتوقعات زيادة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس قبل أسبوعين فقط. ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام في مزيج من التقييمات المرتفعة عقب ارتفاع قوي، والمخاوف المتزايدة من أن تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يصبح أكثر تكلفة بشكل ملحوظ.

كما يمتد الضغط إلى أسهم أشباه الموصلات، على الرغم من بلوغ مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات ( SOX ) مستوى قياسياً قبل يوم واحد فقط. شهدت أسهم شركات ألفابت، وميتا، ومايكروسوفت، وأمازون انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، مما يؤكد امتداد عمليات جني الأرباح لتشمل قطاع التكنولوجيا العملاق.

وبينما يواصل المستثمرون متابعة التطورات المتعلقة بإيران، تبقى أسعار الفائدة والتقييمات المصدر الرئيسي لقلق السوق، وليس الأوضاع الجيوسياسية. ويُعدّ تقرير التضخم الخاص بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ( PCE ) يوم الجمعة الحدث الأبرز هذا الأسبوع. ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.1%، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي.

وقد يُصبح تقرير أرباح شركة مايكرون، المقرر صدوره بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الأربعاء، اختبارًا حاسمًا لمعنويات المستثمرين تجاه رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. إلى جانب سانديسك، كانت مايكرون من أكبر المستفيدين من طفرة الطلب على رقائق الذاكرة. وظهرت مخاوف إضافية بعد لجوء سبيس إكس إلى سوق السندات عقب طرحها الأولي الناجح، على الرغم من تسجيلها خسائر صافية في العام السابق. وقد محا السهم بالفعل معظم مكاسبه منذ إدراجه في 12 يونيو.

يوضح الرسم البياني أدناه العوائد الاستثنائية التي حققتها شركات رقائق الذاكرة الرائدة منذ 1 أبريل 2025، مما يسلط الضوء على مدى قوة توجه المستثمرين نحو موضوع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

المصدر: xStation5

مخطط US100 (فترة يوم واحد)

قد يكون جزء من ضغط البيع الأخير مرتبطًا بإعادة توازن المحافظ الاستثمارية قبل نهاية يونيو. في تحليل حديث، أشار بنك جيه بي مورغان إلى أن الصناديق المؤسسية قد تبيع أسهمًا بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار في الأسابيع المقبلة. والجدير بالذكر أن التراجع بدأ بعد فترة وجيزة من اقتراب مؤشر ناسداك 100 من مستويات قياسية قرب 31,000 نقطة، مما قد يشكل نمط قمة مزدوجة. في حال حدوث تصحيح بنسبة 1:1، لا يمكن استبعاد التحرك نحو منطقة 28,000 نقطة. من جهة أخرى، قد يجد الزخم الصعودي دعمًا حول المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50)، الموجود حاليًا قرب 29,200 نقطة والمُشار إليه بالخط البرتقالي على المخطط.

المصدر: xStation5