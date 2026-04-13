نهاية عهد أوربان: المجر تختار أوروبا. ماذا يعني هذا التحول بالنسبة للفورنت والمنطقة؟

بعد ستة عشر عامًا من حكم فيكتور أوربان، تستيقظ المجر على واقع جديد. حقق حزب تيسا فوزًا تاريخيًا بقيادة بيتر ماغيار، لم ينهِ فقط عهد "الديمقراطية غير الليبرالية"، بل منح الزعيم الجديد، بفضل أغلبية دستورية ساحقة محتملة (ثلثا المقاعد)، تفويضًا لإجراء إصلاح شامل للدولة. يُعد الفورنت حاليًا من أقوى العملات في السوق العالمية عند افتتاح التداول يوم الاثنين، على الرغم من التوترات الحادة في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، تتطلع بروكسل إلى بودابست بأمل، مما قد يُشير إلى مزيد من إمكانية ارتفاع قيمة الأصول المحلية.

تفويض لتغيير جذري

تُمثل نتيجة الانتخابات زلزالًا سياسيًا، وإن كان متوقعًا إلى حد كبير من قبل المراقبين. نجح بيتر ماغيار في حشد الأمة لرفض النظام السابق المعادي لأوروبا. على الرغم من أن فرز الأصوات لا يزال جاريًا، إلا أن جميع المؤشرات تُشير إلى حصول حزبه تيسا على ثلثي مقاعد البرلمان. تُتيح هذه الأداة فرصة "لإلغاء الجمود" عن العديد من المؤسسات التي سيطر عليها حزب أوربان لسنوات. في خطاب النصر، دعا ماغيار إلى استقالة مسؤولين بارزين، من بينهم المدعي العام وقضاة المحكمة الدستورية، متعهدًا بالعودة إلى المعايير الديمقراطية الكاملة وسيادة القانون.

الفورنت: هل هذه مجرد بداية لارتفاع أكبر؟

استجابت العملة المجرية على الفور، محققةً ارتفاعًا ملحوظًا مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو. ويتراجع زوج الدولار الأمريكي/الفورنت المجري بنحو 2%، ويُعد الفورنت حاليًا من أقوى العملات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ليس فقط مقابل الدولار، بل أيضًا مقابل اليورو.

كان أداء الفورنت أقوى بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي مقارنةً بعملات إقليمية أخرى مثل الزلوتي البولندي والكورونا التشيكية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

على الرغم من هذا الارتفاع الكبير خلال العام الماضي، تجدر الإشارة إلى أن الفورنت كان تاريخيًا من أضعف العملات في المنطقة، مما يفسح المجال لمزيد من المكاسب المحتملة. في أحدث تقرير لها، تشير مورغان ستانلي إلى أن الطلب على السندات المحلية سيرتفع على الأرجح بشكل حاد، مما قد يحفز طلبًا إضافيًا على العملة. كما ترى البنك إمكانية تقليل تشديد السياسة النقدية نظرًا لقوة الفورنت، مما سيسمح بانتعاش اقتصادي أقوى.

نظرة مستقبلية لخمس سنوات: بالنظر إلى الماضي، عانى الفورنت لسنوات من انخفاض حاد في قيمته نتيجةً للصراعات مع الاتحاد الأوروبي، وضعف سوق الطاقة، والسياسات الاقتصادية غير التقليدية. قد يعني العودة إلى الاستقرار ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 5-7% على المدى المتوسط.

علاوة المخاطرة: أدى انهيار حكومة أوربان إلى انخفاض كبير في ما يُسمى بعلاوة المخاطرة السياسية. من المتوقع أن ينخفض ​​منحنى العائد بمقدار 100-150 نقطة أساس، مما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تجنبت بودابست لسنوات.

الاقتصاد: تحرير مليارات من الاتحاد الأوروبي

يكمن مفتاح النمو المستقبلي في إتاحة أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة. وتشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أن الوصول إلى مرفق التعافي والمرونة (KPO) وصناديق التماسك قد يرفع إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمجر بنسبة 1-1.5 نقطة مئوية.

ماذا يعني هذا بالنسبة للضرائب؟ في حين أن الإدارة الجديدة ترث اقتصادًا مثقلًا ببعض الأعباء المالية، فإن تدفق اليورو من بروكسل يمنح المجر هامشًا كبيرًا للمناورة:

نهاية "الضرائب غير المتوقعة": من الممكن إلغاء الرسوم القطاعية التي فرضها أوربان على البنوك وتجارة التجزئة والطاقة، مما سيُحسّن مناخ الاستثمار.

الاستثمار بدلًا من الاستهلاك: من المرجح أن تُوجّه أموال الاتحاد الأوروبي نحو تحديث البنية التحتية وتحويل الطاقة، وهو ما يُعدّ أكثر دعمًا للنمو من التحويلات الاجتماعية التي أقرّها حزب فيدس قبل الانتخابات.

تحوّل جيوسياسي: أوكرانيا وروسيا

يمثل فوز حزب تيسا تغييرًا جذريًا في السياسة الخارجية.

نهاية حق النقض على أوكرانيا: أعلنت المجر عودتها إلى "العائلة الأوروبية". وهذا يعني احتمال إنهاء عرقلة المساعدات العسكرية والمالية لكييف (بما في ذلك حزمة المساعدات الحيوية البالغة 90 مليار يورو). وبذلك، لم تعد المجر "حصان طروادة" لروسيا داخل هياكل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

السلع الروسية: هنا، سيكون التغيير تدريجيًا أكثر منه ثوريًا. فعلى الرغم من التوجه المؤيد لأوروبا، قدمت المجر جدولًا زمنيًا واقعيًا (يمتد إلى العقد القادم) لفطام البلاد عن النفط والغاز الروسيين. وتعتمد المجر حاليًا بشكل كبير على البنية التحتية (خط أنابيب ترك ستريم، ومصافي شركة MOL المُعدّلة لخام الأورال) بحيث لا يمكنها قطع العلاقات بين عشية وضحاها، لكن التوجه نحو التنويع أصبح الآن لا رجعة فيه.

الخلاصة:

تدخل المجر عهدًا جديدًا. بالنسبة للمستثمرين، تُعد هذه إشارة للعودة إلى سوقٍ كان يُنظر إليه على أنه "أقل من قيمته الحقيقية" لسنوات. أما بالنسبة للمنطقة، فهي فرصة لتعزيز مجموعة فيشغراد وتماسك الاتحاد الأوروبي ككل. إذا استخدم بيتر ماغيار أغلبيته الدستورية لإصلاح العلاقات مع بروكسل بسرعة، فقد يصبح الفورنت وبورصة المجر من رواد النمو في أوروبا الوسطى لسنوات قادمة.

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الفورنت المجري (EURHUF) إلى مستوى 366، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2022. وقد يُتيح ارتفاع محتمل بنسبة 5% إضافية للفورنت فرصة لاختبار مستوى 350، وهو مستوى لم يُسجّل منذ سبتمبر 2021. كما أن أي انخفاض دون مستوى 360 سيمثل كسرًا لخط الاتجاه الصعودي الممتد على مدى 15 عامًا. المصدر: xStation5