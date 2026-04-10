"نهاية العالم في مجال البرمجيات كخدمة" (SaaS)

على الرغم من الحذر المعتدل لدى المستثمرين، تشهد جلسة اليوم انخفاضًا حادًا آخر في أسهم شركات البرمجيات. ويعود هذا التراجع بشكل شبه كامل إلى ردود الفعل على الأخبار والتكهنات الجديدة حول إمكانيات برمجيات شركة أنثروبيك.

لم يعد البيع المكثف مقتصرًا على الشركات التي، بطريقة يصعب تحديدها، اعتمدت بشكل غير دقيق على الذكاء الاصطناعي في نماذج أعمالها، إذ تشهد شركة بالانتير، وهي شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، انخفاضًا مماثلًا منذ عدة أيام. خلال الأسبوع الماضي وحده، خسرت بالانتير أكثر من 12% من قيمتها السوقية. ويرى العديد من المستثمرين والمحللين أن بالانتير قد تفقد حصتها السوقية لصالح برمجيات أنثروبيك.

ليس من الواضح تمامًا كيف ستتمكن أنثروبيك، وهي شركة تتكبد خسائر في كل "رمز" تستخدمه في منتجاتها، من انتزاع حصة سوقية من بالانتير، التي لا تزال واحدة من أسرع الشركات نموًا وأكثرها ربحية في وول ستريت.

PLTR.US (D1)

يُعاني سعر السهم بشكل متزايد للحفاظ على مستوى المقاومة الرئيسي حول 130 دولارًا. ويدعم هذا التوجه صعود السهم مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يُشير إلى منطقة ذروة البيع، بالإضافة إلى زخم صعودي في متوسطات المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)، والتي لا تزال إيجابية. المصدر: xStation5

كما تشهد أسهم شركات Cloudflare وSnowflake وServiceNow انخفاضًا، حيث تراجعت بنحو 10% خلال جلسة التداول اليوم. ويبدو أن ما يحدث في السوق اليوم هو محاولة لتسعير كيف يُمكن لمنتج غير مربح وغير مُدرج في البورصة، تُقدمه شركة غير مربحة وغير مُدرجة أيضًا، أن يُحدث تغييرًا جذريًا في عشرات الأسواق المختلفة.

وهي أسواق تُهيمن عليها حاليًا شركات تعمل فيها منذ عقود، والتي لا تُظهر، عاجلًا أم آجلًا، أي مؤشرات على "إزاحتها" من قِبل الذكاء الاصطناعي.

وتتفاقم الخسائر أيضًا في أسهم شركتي CrowdStrike وPalo Alto، حيث انخفض سهم كل منهما بنحو 7% اليوم. ويُقال إن برنامج Claude Mythos قادر على اكتشاف الثغرات الأمنية بشكل مستقل، وهو ما يُفترض أن يُقصي شركات الأمن السيبراني من السوق. مع ذلك، لم تُقدّم الإدارة حتى الآن تفسيراً لتسريب معلومات حول كلود ميثوس من خوادم أنثروبيك قبل أي إصدار رسمي، خاصةً إذا كانت الشركة تمتلك بالفعل نموذجاً بالغ القوة لدرجة أنه يُجرّد قطاعات بأكملها من مبرراتها التجارية.

PANW.US (D1)

يتراجع تقييم السهم تدريجيًا نحو أدنى مستوياته المحلية. ويدعم تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية لـ 100 و200 فترة مزيدًا من الانخفاض؛ ومع ذلك، لا يزال يتعين على البائعين اختراق منطقتي مقاومة قويتين. المصدر: xStation