انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% 📉

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد أن ألغت الولايات المتحدة ضربةً كانت مقررةً على إيران في اللحظة الأخيرة، وتوصلت، بوساطة باكستانية، إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين. وانخفض سعر خام برنت بأكثر من 10% إلى حوالي 94 دولارًا للبرميل، رغم أنه افتتح الجلسة عند مستوى أدنى يقارب 91 دولارًا.

بدأت حركة بعض ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بالعودة، ما يُفترض أن يُخفف من قيود الإمدادات قصيرة الأجل، ويُمكّن أوروبا وآسيا من إعادة بناء مخزوناتهما جزئيًا. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة كانت قد وافقت بالفعل على أجزاء من مقترح السلام الإيراني ذي النقاط العشر خلال مفاوضات سابقة، قبل الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران. ووفقًا للرئيس الأمريكي، فقد تحققت الأهداف العسكرية للعملية، ويمكن أن يُشكّل الإطار المقترح نقطة انطلاق لاتفاق أوسع.

مع ذلك، من المرجح أن تبقى أعمال الإصلاح الرئيسية للبنية التحتية النفطية في الخليج العربي مُعلّقة حتى التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وليس مجرد وقف إطلاق نار مؤقت. ووفقًا لشركة ريستاد إنرجي، قد تستغرق إعادة بناء البنية التحتية للمنطقة سنوات وتُكلّف أكثر من 25 مليار دولار.

إذا تم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل، فقد تتعرض أسعار النفط لضغوط نحو مستويات ما قبل النزاع، أي حوالي 71 دولارًا للبرميل. إلا أن هذا السيناريو يبقى غير مؤكد في الوقت الراهن. ومن المرجح أن يبقى السوق في حالة ترقب خلال الأسابيع المقبلة، متأرجحًا بين خطر تجدد النزاع، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد آخر في الأسعار، واحتمالية انخفاضها بشكل أكبر.

حتى في ظل ظروف سلمية، من المرجح أن يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتكرير عدة أشهر، بينما قد يستغرق التعافي الكامل وقتًا أطول بكثير. ستركز الأسواق الآن على الإشارات الواردة من الوفود الأمريكية والإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بالخطوط الحمراء الرئيسية مثل تخصيب اليورانيوم - حيث تصر طهران على استمراره للأغراض المدنية - والسيطرة على العبور عبر مضيق هرمز. قد تصل الرسوم المحتملة إلى حوالي مليوني دولار لكل ناقلة إلى 40 مليار دولار سنويًا لإيران، وهو ما من شأنه - إلى جانب تخفيف العقوبات - أن يعزز موقفها في المنطقة بشكل كبير. هذا سيناريو قد لا ترغب واشنطن وحلفاؤها في قبوله. يمر حوالي 20 ألف سفينة عبر المضيق كل عام.

النفط (H1)