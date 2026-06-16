انخفاض أسعار النفط بنسبة 3% 📉 هل سينخفض السعر إلى أقل من 80 دولارًا؟

انخفض سعر خام برنت بنحو 3% اليوم، متداولاً عند حوالي 81 دولارًا للبرميل. إذا استمر هذا الضعف، فمن المرجح أن يتجه السوق لاختبار نطاق 73-76 دولارًا، وهي المستويات التي شهدناها في أواخر فبراير وأوائل مارس، قبل الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران. على الإطار الزمني اليومي، يبلغ مؤشر القوة النسبية 31.2، وهي قراءة منخفضة للغاية تشير إلى اقتراب السوق من منطقة ذروة البيع (وهو ما يجب عدم الخلط بينه وبين إشارة انعكاس الاتجاه). في الوقت نفسه، لا يشير مؤشر MACD حتى الآن إلى تراجع زخم الهبوط. يبدو أن وقف إطلاق النار في الخليج العربي جاء في لحظة حاسمة، مما أزال خطر حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات من السوق. ونتيجة لذلك، يتجه اهتمام المستثمرين مرة أخرى نحو ديناميكيات الإنتاج بدلاً من القيود المادية على تدفقات النفط.

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم أن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز في طريقه إلى التفكيك. قد تشهد الأسواق قريبًا عناوين رئيسية تُسلط الضوء على زيادة ملحوظة في حركة الشحن، بما في ذلك حركة ناقلات النفط عبر الممر المائي الاستراتيجي. قد يُتيح هذا الواقع الجديد لسوق العقود الآجلة التخلص تدريجيًا من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت مُضمنة في الأسعار. على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات والمخزونات، يُمكن أن تعود أسعار العقود الآجلة للنفط إلى بيئة تسعير أكثر استقرارًا بوتيرة أسرع من الأسواق الفورية. لا يزال الاتجاه السائد هبوطيًا، وما لم يتمكن المضاربون على الصعود من رفع الأسعار فوق مستوى المقاومة الرئيسي البالغ 87 دولارًا، فإن السيناريو الأساسي لا يزال يُشير إلى خطر مزيد من الانخفاض.

النفط (إطار زمني يومي واحد)

المصدر: xStation5