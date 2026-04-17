🚩انخفاض أسعار النفط بنسبة 7% مع إشارة ترامب إلى مفاوضات مع إيران نهاية هذا الأسبوع

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 7% لتصل إلى حوالي 90 دولارًا للبرميل، بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران نهاية هذا الأسبوع. ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان صامد، مما يمنح الأسواق بعض التفاؤل الحذر. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران في 21 أبريل/نيسان.

ويتجه خام برنت نحو انخفاض أسبوعي، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10% منذ بداية الأسبوع. ووفقًا لترامب، فإن واشنطن وطهران "قريبتان جدًا" من التوصل إلى اتفاق، مضيفًا أن إيران وافقت على عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية لأكثر من 20 عامًا. وقد ذكر ترامب أن الحد من طموحات إيران النووية أحد الأسباب الرئيسية وراء الصراع. ويبقى مضيق هرمز العامل الرئيسي، فهو مغلق جزئيًا حاليًا (حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية). وأي احتمال جدي لإعادة فتحه يعني عودة كميات كبيرة إلى السوق، مما يضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

لا يزال السوق متقلبًا للغاية:

تقدم في المفاوضات = ضغط هبوطي

انهيار أو تصعيد = انتعاش حاد

تعكس الأسعار الحالية (حوالي 90-100 دولار) توازنًا بين:

آمال في خفض التصعيد

اضطرابات الإمداد المستمرة

لا يزال الإمداد الفعلي محدودًا: لا تزال التدفقات عبر مضيق هرمز أقل بكثير من المستويات الطبيعية، ويستمر الحصار الأمريكي في الحد من الصادرات الإيرانية. حتى في حال إعادة فتح المضيق، سيكون تعافي الإمدادات تدريجيًا - لن يعود السوق إلى توازنه فورًا، مما قد يُبقي الأسعار مرتفعة نسبيًا. بدأ الطلب يعمل كقوة معاكسة: تشير كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك إلى ضعف الطلب العالمي في الأشهر المقبلة، مما يزيد الضغط الهيكلي على الأسعار.

من المرجح أن يبقى التقلب مرتفعًا، حيث تتفاعل الأسواق بشكل أكبر مع الأخبار الجيوسياسية أكثر من تفاعلها مع العوامل الأساسية قصيرة الأجل. لا تزال المخاطر طويلة الأجل قائمة: قد يستغرق استعادة الإنتاج المتوقف ما يصل إلى عامين، ولا يزال التحكم في مضيق هرمز غير محسوم.

النفط (الإطار الزمني اليومي)

اقترب سعر النفط أمس من 100 دولار أمريكي، وواجه مقاومة قوية، ثم تراجع إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، مما قد يشير إلى استمرار زخم الهبوط. إذا أسفرت المفاوضات عن تضييق الخلافات بين طهران وواشنطن، فقد تتعرض الأسعار لضغوط نحو منطقة 80 دولارًا، حيث تظهر عدة ردود فعل سعرية رئيسية، وربما نحو 70-75 دولارًا، وهي مستويات ما قبل الحرب. وقد تجاوز التصحيح من أعلى مستوياته المحلية 20%. في حال انهيار المحادثات وتمسك إيران بموقفها النووي وسيطرتها على مضيق هرمز، فقد يعود سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

المصدر: xStation5