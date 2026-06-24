انخفاض أسعار الذهب، ووصول الفضة إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2025 📉 دويتشه بنك يخفض توقعاته لأسعار الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم بنحو 0.7%، متداولاً دون 4100 دولار للأونصة، بعد أن عدّل بنك دويتشه بنك توقعاته لسوق المعادن النفيسة بشكل ملحوظ. وخفض البنك متوسط ​​توقعاته لسعر الذهب للربع الثالث من عام 2026 إلى 4300 دولار للأونصة، وللربع الرابع من العام نفسه إلى 4800 دولار للأونصة، أي بانخفاض يزيد عن 22% و17% على التوالي. وكان دويتشه بنك قد توقع في أبريل الماضي أن يرتفع سعر الذهب إلى نحو 6000 دولار للأونصة، عازياً ذلك إلى العجز المالي، وتوجهات الحد من استخدام الدولار، وتقليص انكشاف البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على سندات الخزانة الأمريكية.

ويعود هذا التحول في التوقعات بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم أكثر تشدداً لتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية. ويرى دويتشه بنك أن إعادة تقييم الاحتياطي الفيدرالي ومرونة الاقتصاد الأمريكي باتا من أبرز العوامل التي تُعيق نمو الذهب. يفترض السيناريو الأساسي أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام ٢٠٢٦، لكن البنك يُحذر من أن ثلاث إلى أربع زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد تدفع سعر الذهب إلى أدنى مستوى له عند ٣٨٠٠ دولار للأونصة.

لماذا ينخفض ​​سعر الذهب والفضة؟

خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار ٥٠٠ دولار إلى ٤٩٠٠ دولار للأونصة، ولم يعد يتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام ٢٠٢٦.

تراجع بنك أوف أمريكا عن هدفه السابق البالغ ٦٠٠٠ دولار، مُشيرًا إلى أن استمرار التضخم قد يتطلب سياسة نقدية أكثر تشددًا.

تشير التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب إلى أن طلب المستثمرين أضعف بكثير مما كان عليه خلال فترات ازدهار السوق السابقة.

تُشير الخصومات في أسعار الذهب الصيني مقارنةً ببورصة كومكس إلى أنه من غير المرجح أن تُقدم الواردات الصينية دعمًا ملموسًا للسوق.

تبقى البنوك المركزية الركيزة الأقوى للطلب، ومن المتوقع أن تُواصل دعم السوق على المدى الطويل.

انخفض سعر الذهب بأكثر من 22% منذ اندلاع الصراع الأمريكي الإيراني في نهاية فبراير، على الرغم من استفادته التقليدية من تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وكان أداء الفضة أسوأ، إذ فقدت نحو ثلث قيمتها منذ أواخر فبراير، وتراجعت بأكثر من 5% خلال الجلسة الأخيرة.

وأغلقت العقود الآجلة للذهب يوم الثلاثاء منخفضة بنحو 1.3% قرب 4149 دولارًا للأونصة، بينما اقتربت الأسعار الفورية لفترة وجيزة من 4090 دولارًا.

ويستمر ارتفاع الدولار الأمريكي في الضغط على المعادن النفيسة، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.8% منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير.

الأسواق تترقب تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - رسم بياني للذهب (يوم واحد)

سيكون الاختبار الرئيسي التالي للذهب هو تقرير التضخم الأمريكي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المرتقب. فقد تُعزز قراءة أقوى من المتوقع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، وتُقدم دعمًا إضافيًا لكل من الدولار وعوائد سندات الخزانة. بالنسبة للذهب، سيمثل هذا بيئة أكثر صعوبة، نظرًا لأن المعدن لا يُدر دخلًا، ويتنافس بشكل مباشر مع أصول ذات عوائد جذابة بشكل متزايد.

تشير الظروف الاقتصادية الكلية الحالية إلى أن العوامل الجيوسياسية وحدها لم تعد كافية لدفع أسعار المعادن النفيسة نحو الارتفاع. فما دام الاقتصاد الأمريكي قوياً، والدولار الأمريكي متماسكاً، والاحتياطي الفيدرالي محافظاً على سياسته النقدية التقييدية، فقد يواجه الذهب والفضة صعوبة في استعادة زخمهما الصعودي السابق.

وبالنظر إلى الرسم البياني، يختبر الذهب حالياً أدنى مستوياته المحلية في نطاق 4000-4100 دولار للأونصة، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية اليومي إلى ما دون 34 بقليل، مقترباً من منطقة ذروة البيع. كما اتسمت الجلسات الأخيرة بحجم تداول بيعي كبير.

المصدر: xStation5

انخفض سعر الفضة بالفعل إلى ما دون أدنى مستوى له محلياً في 23 مارس، وهبط لفترة وجيزة إلى أضعف مستوى له منذ منتصف ديسمبر 2025.

المصدر: xStation5