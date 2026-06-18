انخفاض أسهم شركة أكسنتشر بعد إعلان الأرباح

انخفضت أسهم شركة أكسنتشر بنحو 15% في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب نشر نتائجها للربع الثاني من عام 2026. ورغم أن الشركة تجاوزت توقعات السوق فيما يتعلق بربحية السهم، وقدمت توقعات للعام بأكمله أفضل من التوقعات السائدة، إلا أن السهم يشهد انخفاضًا.

ويعود رد فعل المستثمرين السلبي بشكل رئيسي إلى سلسلة من عمليات الاستحواذ الكبيرة في قطاع الأمن السيبراني. ويسود السوق حاليًا تشاؤمٌ تجاه هذا القطاع، انطلاقًا من افتراض أن المزيد من تطور الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تراجع أهميته.

الأرباح

بلغت الإيرادات 18.7 مليار دولار، وهو أقل من التوقعات التي كانت حوالي 18.8 مليار دولار، ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 6% على أساس سنوي.

وبلغت ربحية السهم 3.80 دولار مقابل 3.72 دولار متوقعة.

وبلغت قيمة الحجوزات الجديدة 19.3 مليار دولار، مقارنةً بـ 19.7 مليار دولار في العام السابق.

وارتفع هامش التشغيل بمقدار 20 نقطة أساسية ليصل إلى 17.0%.

التوجيهات

تتوقع الشركة الآن أن تتراوح ربحية السهم للعام بأكمله بين 13.78 و13.90 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 13.80 دولارًا أمريكيًا.

كما تتوقع أكسنتشر نموًا في الإيرادات بنسبة 3-4% خلال السنة المالية 2026.

أُبقي على توقعات التدفق النقدي الحر عند 10.8-11.5 مليار دولار أمريكي.

عمليات استحواذ مثيرة للجدل

استحوذت الصفقات التي أُعلن عنها بالتزامن مع النتائج على اهتمام السوق الأكبر. فقد أعلنت أكسنتشر عن خطط للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة دراغوس، والاستحواذ الكامل على شركتي رن زيرو ونت رايز.

تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقات حوالي 4.17 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع إتمامها في أغسطس أو سبتمبر 2026، رهناً بالموافقات التنظيمية.

تقدم إدارة أكسنتشر هذه الصفقات على أنها تعزيز استراتيجي لمكانتها في مجال أمن تكنولوجيا التشغيل. وقالت الرئيسة التنفيذية جولي سويت إن عمليات الاستحواذ تهدف إلى زيادة حصة الشركة في السوق وإنشاء منصة نمو جديدة.

مع ذلك، ينظر السوق إلى عمليات الاستحواذ هذه في المقام الأول على أنها ضغط قصير الأجل على النتائج وإنفاق كبير على قطاع يُنظر إليه على أنه يفتقر إلى آفاق قوية. كما يُثار التساؤل حول مدى دمج الشركات الجديدة في عمليات الشركة.

Context

ACN.US (D1)

From a valuation perspective, the company has not had a good period. It is now trading close to the valuation levels seen at the bottom of the sell-off during the market’s reaction to the COVID-19 pandemic. From its peak, the company has lost more than 70% in valuation, and 40% in valuation this year alone. Importantly, profits and profitability do not indicate a decline or a significant loss of growth momentum. The company has reached a P/E of 13 and a price-to-sales ratio of 1.4. Source: xStation5.