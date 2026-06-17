انخفاض EURUSD بنسبة 0.4% بعد قرار الفيدرالي

كما كان متوقعاً على نطاق واسع، قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، حيث بقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين 3.50% و3.75%. وكان التصويت بالإجماع.

الشكل 1: أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية (1998-2026)

المصدر: أبحاث XTB، ١٧ يونيو ٢٠٢٦

الأهم من القرار نفسه هو مخطط النقاط - وهو عبارة عن توقعات لأسعار الفائدة الصادرة عن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) مستقبلاً. شهدنا مراجعة تصاعدية لمسارها بالكامل، وهي مراجعة كبيرة تتجاوز بكثير توقعات السوق. يمكننا اعتبار هذا تحولاً نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب اللجنة. يتوقع نصف صناع السياسة (٩ من ١٨) الآن رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام، بينما يتوقع الثلث (٦ من ١٨) رفعين كحد أقصى.

الشكل ٢: مخطط النقاط للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (٢٠٢٦ - ٢٠٢٨+)



المصدر: FOMC, 17.06.2026

يشهد سعر الفائدة الأمريكي ارتفاعًا حادًا، حيث تتوقع الأسواق الآن رفعًا محتملًا بحلول نهاية العام، وتتوقع زيادتين بحلول منتصف عام ٢٠٢٧ كسيناريو أساسي.

البيان غير مألوف نوعًا ما. صحيح أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارش، أكد رغبته في أن يتوقف المجلس عن تقديم كل هذه التفسيرات الصريحة في الأيام الأخيرة، إلا أننا لم نتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد. يبلغ طول الوثيقة ١٣٢ كلمة، ويمكن قراءتها في حوالي ٣٥ ثانية.









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