انخفاض EURUSDإلى ما دون 1.17

من المتوقع أن يؤكد نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، الطابع المتشدد نوعًا ما لقرار الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.50-3.75% خلال اجتماع مارس، على الرغم من لهجة باول المعتدلة في المؤتمر الصحفي. ويُتوقع أن يُظهر المحضر دعمًا واسعًا داخل اللجنة لخطاب "عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة"، مُسلطًا الضوء على مخاطر التضخم المرتبطة بصدمة سوق النفط في أعقاب الصراع في الشرق الأوسط. وبينما ظهرت اقتراحات بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق، فإن وقف إطلاق النار المحتمل حاليًا قد يُشير إلى أن صدمة سوق الطاقة ستكون قصيرة الأجل. علاوة على ذلك، أوضح أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيان ما بعد الاجتماع أن تقييم تأثير الحرب نفسها صعب في هذه المرحلة. ومع ذلك، يبقى هناك مجال لتفسير المحضر على أنه متشدد.

النقاط الرئيسية لاجتماع مارس

وُصِف اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس بأنه "التزام متشدد": قرارٌ يتماشى مع التوقعات، ولكنه يحمل في طياته نبرةً متشددة واضحة.

أظهر الرسم البياني متوسطًا لخفض سعر الفائدة مرة واحدة في عام 2026، إلا أن 7 من أصل 19 عضوًا لا يرون أي حاجة لأي تخفيضات. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى توقعات التضخم الحالية (مع صدور تقريرين هامين هذا الأسبوع)، فقد تضاءلت فرص التخفيضات بشكل واضح، بل ورأى السوق احتمالًا بنسبة 20% لرفع سعر الفائدة.

أدى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل (بسبب الحرب في إيران) إلى تعقيد توقعات التضخم. وتحدث باول عن "عدم اليقين" وضرورة "تجاوز صدمة الطاقة".

لا تُجبر البيانات الاقتصادية الكلية (نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي، واستقرار سوق العمل) على التيسير النقدي الفوري، على الرغم من التباطؤ الطفيف في النشاط الاقتصادي.

ما الذي يجب ترقبه في محضر الاجتماع؟

من المرجح أن يتوسع البروتوكول في مناقشة الاجتماع في عدة مجالات رئيسية:

التضخم وصدمة الطاقة: هل ترى الأغلبية أن ارتفاع أسعار النفط مجرد "صدمة عرض" مؤقتة، أم أنه يُنذر بخطر امتداده إلى التضخم الأساسي وتوقعات التضخم؟ ستعزز الأصوات الأكثر تشدداً بشأن "المخاطر المستمرة" التصور القائل بأن التضخم سيرتفع لفترة أطول. مع ذلك، يجدر التذكير بأن باول سيتنحى عن رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو.

موازنة المخاطر: سيُظهر محضر الاجتماع ما إذا كانت مخاطر التضخم تُهيمن على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي: فالميل نحو التضخم يعني تبني لهجة أكثر تشدداً.

الانقسام داخل اللجنة: تشير بعض التقارير إلى "عدد من المشاركين" الذين يرون ضرورة لتشديد السياسة النقدية في حال استمرار التضخم فوق 3% من نفقات الاستهلاك الشخصي. تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ذوي التوجهات المتشددة هم أعضاء متناوبون. أما غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فهم حالياً محايدون إلى حد كبير.

شروط خفض التضخم: معيار عالٍ: يجب أن يكون العودة إلى انخفاض التضخم مستداماً قبل أن ينظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التيسير النقدي. قد يعني هذا أن فرصة خفض أسعار الفائدة لن تتاح إلا في نهاية هذا العام في ظل ظروف مواتية للغاية.

هل من الممكن التلميح إلى رفعها؟

من المرجح ألا تصدر أي إعلانات مباشرة، إذ يتجنب الاحتياطي الفيدرالي مثل هذه التصريحات القوية، مع أن باول نفسه أقرّ خلال المؤتمر بتداول عبارات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة في سيناريوهات استثنائية. ماذا أظهرت التوقعات؟

يفترض المتوسط ​​خفضًا واحدًا، لكن الجناح المتشدد في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (بالنظر إلى الرسم البياني النقطي) يشير إلى استعداده للإبقاء على أسعار الفائدة لفترة أطول أو حتى رفعها إذا بقي سعر النفط فوق 100 دولار، أو تسارعت وتيرة الأجور، أو تراجعت توقعات التضخم.

قد تتضمن محاضر الاجتماع عبارات مشروطة: "إذا استمرت الضغوط التضخمية، فقد يكون من الضروري العودة إلى سياسة التشديد النقدي" - وهذا كافٍ للسوق لتسعير "خيار الرفع". مع ذلك، يجدر التأكيد على ضرورة بقاء التضخم دون مستوى سعر الفائدة الحالي.

مقارنة بالمؤتمر: كان باول متوازنًا، لكن قد يكشف محضر الاجتماع عن مناقشات متشددة أوسع نطاقًا "خلف الكواليس".

تأثير ذلك على الدولار - سيناريوهات رد الفعل

تعرض الدولار الأمريكي لضغوط في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك مجال لاستعادة بعض قيمته في حال ورود تصريحات متشددة واضحة في محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير. ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم نحو 1.1700، لكنه يتراجع حاليًا بشكل ملحوظ، وهناك احتمال لانخفاضه إلى ما دون 1.1650. مع ذلك، إذا أشارت المحاضر إلى أن صدمة أسعار النفط الحالية مؤقتة وأن التضخم سيعود إلى انخفاضات سريعة، فمن المتوقع أن يعود سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي فوق 1.1700.

دعم إضافي للدولار الأمريكي: تجدر الإشارة إلى أن الدولار لا يزال يتمتع بمكانة الملاذ الآمن. قد تؤدي التقارير الأخيرة عن استمرار الهجمات إلى الحد من ضعف الدولار. كما قد يقلل السوق من توقعاته بالعودة إلى خفض أسعار الفائدة.