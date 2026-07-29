انخفاض حاد في أسعار البن والكاكاو

بعد ثلاثة أيام من النمو القوي في سوق البن، حدث تراجع حاد وانخفاض في الأسعار. أثر هذا الانخفاض على كل من بن أرابيكا وروبوستا، وترافق أيضاً مع انخفاضات في سوق الكاكاو.

على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، لا يزال سعر الكاكاو منخفضًا بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر روبوستا إلى ما دون مستويات يوليو الماضي، بينما يحافظ سعر أرابيكا على مستوى أعلى بقليل. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

أرابيكا: جني الأرباح وضعف الريال

سجل سعر أرابيكا انخفاضًا حادًا اليوم، حيث خسر ما يصل إلى 4.2% خلال جلسة نيويورك. وقد تضافرت عدة عوامل في هذا الانخفاض:

جني الأرباح وسعر الصرف: يعود هذا التراجع بشكل كبير إلى عمليات جني الأرباح التي أعقبت ارتفاع يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياته في أسبوعين. وكان السبب وراء ذلك هو انخفاض سعر صرف الريال البرازيلي (حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف)، مما يشجع المنتجين المحليين على زيادة مبيعات التصدير.

تسريع الحصاد: على الرغم من أن الأمطار الغزيرة السابقة في ولاية ميناس جيرايس قد أبطأت العمل بشكل ملحوظ (حيث يُقدر محصول البرازيل بنسبة 64% مقارنة بنسبة 77% قبل عام)، إلا أن التوقعات تشير إلى عودة الطقس الجاف والدافئ خلال الأسابيع المقبلة. من شأن هذا أن يُسرّع عملية حصاد حبوب البن ويُخفف من مخاوف الإمداد.

انخفاض المخزونات كعامل احتياطي: يبقى انخفاض مخزونات البن العربي في بورصة ICE ، إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف (289,759 كيسًا)، عاملًا داعمًا على المدى الطويل.

انخفض سعر قهوة أرابيكا بعد مكاسب قوية أمس إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0 للموجة الهبوطية الأخيرة. المصدر: xStation5

روبوستا: الطقس الجيد في فيتنام يؤثر على الأسعار

من حيث العوامل الأساسية، تلقت قهوة روبوستا أكبر قدر من الأخبار السلبية مؤخرًا، لكن الانخفاضات كانت أقل حدة من تلك التي شهدتها قهوة أرابيكا.

انحسار مخاوف ظاهرة النينيو: ساهمت الأمطار الموسمية المواتية في فيتنام (أكبر منتج لقهوة روبوستا في العالم) بشكل واضح في تخفيف المخاوف بشأن فشل المحاصيل بسبب الجفاف.

زيادة المخزونات: على عكس قهوة أرابيكا، حافظت مخزونات قهوة روبوستا التي يرصدها سوق ICE على استقرارها بعد انخفاضها الأخير، وتتداول حاليًا في نطاق أعلى مستوياتها في أربعة أشهر. ونتيجة لذلك، دفع سوق لندن أسعار قهوة روبوستا إلى الانخفاض.

يُعاني سعر قهوة روبوستا من ضغوط عرض كبيرة. المصدر: xStation5

الكاكاو تحت ضغط

أثر ضعف سوق السلع الزراعية على أسعار الكاكاو. فقد انخفضت عقود هذه السلعة في نيويورك بنسبة 1% اليوم، بما يتماشى مع الحركة التصحيحية العامة في سوق السلع الزراعية.