انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية يزيد من ارتفاع الأسعار

فاجأ التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) حول وضع مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية السوقَ بنتائج غير متوقعة. فقد انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بشكل حادٍّ يفوق توقعات السوق، مدفوعةً بانخفاض الواردات، وارتفاع الصادرات، وزيادة إنتاجية المصافي.

بيانات رئيسية من تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوع المنتهي في 24 يوليو):

مخزونات النفط الخام التجارية: انخفاض قدره 7.2 مليون برميل إلى 404.5 مليون برميل (بينما توقع السوق انخفاضًا قدره 0.6 مليون برميل فقط).

بيانات رئيسية من تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوع المنتهي في 24 يوليو):

مخزونات النفط الخام التجارية: انخفاض قدره 7.2 مليون برميل إلى 404.5 مليون برميل (بينما توقع السوق انخفاضًا قدره 0.6 مليون برميل ... نشاط المصافي: ارتفعت الطاقة الإنتاجية بنسبة 1.1 نقطة مئوية لتصل إلى 97.2% (زادت كمية النفط المكرر بمقدار 271 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 17.3 مليون برميل يوميًا). وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض في الطاقة الإنتاجية بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

الإنتاج والتجارة: استقر الإنتاج الأمريكي عند 13.8 مليون برميل يوميًا. وانخفضت الواردات بمقدار 124 ألف برميل يوميًا (إلى 5.7 مليون برميل يوميًا)، بينما ارتفعت الصادرات بمقدار 114 ألف برميل يوميًا (إلى 3.5 مليون برميل يوميًا).

مخزونات الوقود النهائي:

البنزين: لم يطرأ عليه تغيير يُذكر عند 211.3 مليون برميل (أقل بنسبة 6% تقريبًا من متوسط ​​الخمس سنوات؛ وكان من المتوقع انخفاضه بمقدار 0.8 مليون برميل). وارتفع الطلب اليومي بمقدار 94 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميًا.

البنزين: استقر تقريبًا عند 211.3 مليون برميل (أقل بنسبة 6% تقريبًا من متوسط ​​الخمس سنوات؛ وكان من المتوقع انخفاضه بمقدار 0.8 مليون برميل). وارتفع الطلب اليومي بمقدار 94 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميًا. المقطرات: زيادة قدرها 1.1 مليون برميل لتصل إلى 110.6 مليون برميل (على عكس الانخفاض المتوقع البالغ 0.3 مليون).

مفاجأة كبيرة وانخفاض واضح بعد فترة من التماسك خلال الأسابيع القليلة الماضية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

لا تشهد المخزونات الإجمالية انخفاضاً حاداً، ويعود ذلك إلى زيادة معالجة النفط الخام وتحويله إلى وقود. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

من الواضح أن الاحتياطيات الاستراتيجية تتراجع. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

تعليق السوق

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى استمرار التوتر على جانب العرض في الولايات المتحدة. تقترب مخزونات النفط الخام التجارية من الحد الأدنى لخمس سنوات لهذا الوقت من العام، بينما وصلت المخزونات الإجمالية للمنتجات البترولية إلى مستويات منخفضة تاريخيًا.

يُظهر مستوى تشغيل المصافي المرتفع جدًا (97.2%) طلبًا قويًا في ذروة موسم العطلات، وهو ما يحد، إلى جانب ارتفاع الصادرات وانخفاض الاحتياطيات الاستراتيجية، من احتياطيات الأمن الغذائي الأمريكي.

الجيوسياسة: تصعيد الصراع في الشرق الأوسط

إلى جانب بيانات المخزونات الأساسية، يظل الوضع في الشرق الأوسط عاملًا مهمًا يؤثر على أسعار النفط.

التوترات الجيوسياسية تدفع الارتفاعات: سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب قوية تجاوزت 7.5% بعد انهيار العلاقات الدولية في الشرق الأوسط والهجمات الصاروخية الإيرانية المباشرة التي استهدفت القوات الأمريكية. تتعلق مخاوف السوق باحتمالية حدوث اضطراب جديد في استمرارية إمدادات النفط الخام والطرق البحرية الرئيسية في المنطقة.

يشهد خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا كبيرًا اليوم، متجاوزًا المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة. ويجري حاليًا اختبار مستوى 85 دولارًا للبرميل، بينما تقع مقاومة مهمة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50، أي ما بين 87 و88 دولارًا. المصدر: xStation5