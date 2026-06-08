📉انخفاض الذهب وسط قوة الدولار الأمريكي

لا تزال عوائد السندات المرتفعة وقوة الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة تُلقي بظلالها على معنويات سوق الذهب. وشهد يوم الاثنين انتعاشًا طفيفًا في أسعار الذهب، حيث تعافى المعدن إلى حوالي 4320 دولارًا للأونصة بعد انخفاضه إلى 4270 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وقد محت أسعار النفط معظم المكاسب التي حققتها نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يحد أيضًا من ارتفاع الدولار الأمريكي اليوم.

وصرح الرئيس ترامب بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكًا، ونُقل عنه أنه حث إسرائيل على عدم الرد على هجوم طهران الأخير، الذي تضمن عدة ضربات على أهداف في إسرائيل في أعقاب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

ويعتقد إد يارديني أن سعر الذهب قد ينخفض ​​إلى 4000 دولار للأونصة على المدى القريب، ولكنه لا يزال متفائلًا بشأن التوقعات طويلة الأجل. وأشار إلى أن المعدن النفيس قد يصل إلى حوالي 5500 دولار للأونصة بحلول نهاية العقد.

وقد سجل الذهب أكبر انخفاض يومي له منذ مارس/آذار، وأسوأ أداء أسبوعي له منذ أواخر مارس/آذار. أدى تقرير سوق العمل الأمريكي، الذي جاء أقوى من المتوقع ونُشر يوم الجمعة الماضي، إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما زاد الضغط على أسعاره.

الذهب (الفترة الزمنية ليوم واحد)

انخفض سعر الذهب إلى ما دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم (حوالي 4445 دولارًا للأونصة)، وهي إشارة سلبية من الناحية الفنية تُنذر بتحول محتمل في الاتجاه. ويُشكك هذا الانخفاض الأخير في الأسعار في الاعتقاد السائد بأن الذهب يُمثل دائمًا ملاذًا آمنًا خلال فترات التوترات الجيوسياسية. فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط والصراع الإيراني، إلا أن المستفيدين الرئيسيين حتى الآن هم الدولار الأمريكي وأسهم وول ستريت، مدعومين بثقة السوق الراسخة في سردية النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: xStation5