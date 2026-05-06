🛢️ انخفاض سعر خام برنت بأكثر من 11%

انخفاض حاد في الأسعار: ردود فعل على سلام وشيك محتمل

أدت معلومات عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران إلى موجة بيع حادة في أسواق السلع. انخفض سعر خام برنت بشكل ملحوظ إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مسجلاً خسارة تقارب 12%. في المقابل، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 13%، ليصل إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل. وكان من أهم العوامل الدافعة لهذا التحرك تقرير لوكالة أنباء أكسيوس، أشار إلى إعداد مذكرة من صفحة واحدة.

وتشير عناوين رئيسية نشرتها بلومبيرغ، يُقال إنها صادرة عن أعلى المستويات الأمريكية، إلى أن الجانبين سيرفعان الحصار عن مضيق هرمز، وأن إيران ستلتزم بتعليق تخصيب اليورانيوم. وتشير الولايات المتحدة نفسها إلى أن الاتفاق النووي برمته سيخضع للتفاوض لاحقًا. لذلك، إذا ما تحقق السلام بالفعل خلال الساعات القليلة القادمة، فلا يُستبعد أن يكون هذا نهاية التقلبات في سوق النفط.

يتماشى الانخفاض الحالي مع وضع التسعينيات. قد يعني هذا أن الأسوأ قد ولّى، لكن التقلبات لا تزال كبيرة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

التقدم الدبلوماسي: إشارات من واشنطن وطهران

تشير بيانات محطات المعلومات وتصريحات السياسيين إلى أن المفاوضات في مراحل متقدمة للغاية:

دونالد ترامب و"مشروع الحرية": أعلن الرئيس على منصة تروث سوشيال عن إحراز تقدم في المحادثات وتوقف مؤقت لعملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز لإتاحة الفرصة لإتمام الاتفاق.

نهاية عملية "الغضب الملحمي": أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية العملية العسكرية "الغضب الملحمي"، مدعياً ​​تحقيق أهدافها.

بادرات من إيران: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيضمن المرور الآمن عبر مضيق هرمز، الذي يُعدّ مفتاحاً لفتح الإمدادات العالمية. مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم أي معلومات حول ما إذا كانت ستُفرض أي رسوم.

هل هذه هي الصفقة النهائية أم مجرد أمل آخر؟

على الرغم من التفاؤل الكبير، فإن الوضع لا يزال غامضًا. إنها أقرب إلى "مرحلة تحقق" منها إلى نهاية نهائية للنزاع:

48 ساعة من الحقيقة: تتوقع الولايات المتحدة رد إيران على المقترح الجديد خلال اليومين القادمين.

مشاكل لوجستية: حتى لو تم فتح مضيق هرمز فورًا، لا تزال أكثر من 1550 سفينة تجارية عالقة في المنطقة. قد يستغرق عودة سوق النفط إلى وضعه الطبيعي بالكامل حوالي ستة أشهر، وفي حالة الغاز، ربما أكثر من ذلك.

المسألة النووية لاحقًا: تشير تقارير جديدة إلى أن التفاوض على الاتفاق النووي الكامل سيتم في وقت لاحق، مما يعني أن "الاتفاق" الحالي يركز بشكل أساسي على إنهاء الأعمال العدائية وفتح طرق التجارة.

يشهد خام برنت انخفاضًا سريعًا ويختبر متوسط ​​سعر التداول لخمسين جلسة. في حال كسر هذا المستوى، سيبقى الطريق مفتوحًا للوصول إلى نطاق 80-85. مع ذلك، قد يكون من السابق لأوانه إعلان نهاية الحرب وبداية السلام. المصدر: xStation5