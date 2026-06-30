انخفاض سعر النفط بنسبة 30% في ربع سنة 🚩 مورغان ستانلي تخفض توقعاتها مجدداً

يشهد سوق النفط تحولاً سريعاً. فقبل فترة وجيزة، كان المستثمرون قلقين بشأن اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز واحتمالية حدوث صدمة في العرض. أما اليوم، فقد بدأت هذه النظرة تتغير تدريجياً. خفض بنك مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط للمرة الثانية خلال أسبوعين تقريباً، مُعللاً ذلك بأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تعود إلى طبيعتها بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين يواجه السوق أيضاً إنتاجاً أمريكياً قوياً وطلباً صينياً ضعيفاً. فماذا يرى البنك؟

خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت إلى متوسط ​​75 دولاراً أمريكياً للبرميل لكل من الربع الثالث والربع الرابع من عام 2026. وهذا يعني أن التوقعات السابقة قد خُفضت بمقدار 15 دولاراً و5 دولارات للبرميل على التوالي.

خفض البنك توقعاته لجميع أرباع عام 2027، ويتوقع الآن أن يُتداول خام برنت المؤرخ عند حوالي 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل بحلول نهاية عام 2027.

ووفقًا لمحللي مورغان ستانلي، فإن السبب الرئيسي وراء هذا التعديل هو التعافي الأسرع من المتوقع في نقل النفط عبر مضيق هرمز، وذلك في أعقاب التقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي الوقت نفسه، تزداد إمدادات النفط من الولايات المتحدة، بينما يبقى الطلب من الصين ضعيفًا بشكل مخيب للآمال. هذا المزيج من زيادة العرض وضعف الاستهلاك يزيد من خطر حدوث فائض نفطي عالمي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 30% هذا الربع، مما يُظهر مدى سرعة تحول السوق من تسعير المخاطر الجيوسياسية إلى القلق بشأن فائض العرض.

لا يزال مضيق هرمز أحد أهم ممرات النقل لسوق النفط العالمية. أي تحسن في المنطقة يُقلل من العلاوة الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار سابقًا.

مورغان ستانلي ليس البنك الاستثماري الوحيد الذي يُغير وجهة نظره. خفضت غولدمان ساكس توقعاتها لسوق النفط، مما يشير إلى أن المؤسسات المالية الكبرى باتت أكثر حذرًا بشأن توقعات الأسعار.

بالنسبة للمستثمرين، يُمثل هذا تحولًا واضحًا في توجهات السوق. فلم يعد السوق يركز فقط على مخاطر الصراع في الشرق الأوسط، بل بات يولي اهتمامًا أكبر للعوامل الأساسية، وتحديدًا التوازن بين العرض والطلب العالميين.

إذا استمر الإنتاج مرتفعًا، ولم ينمُ الطلب، لا سيما من الصين، بالوتيرة المتسارعة، فقد يستمر الضغط على أسعار النفط في الفصول القادمة.

وترى مورغان ستانلي أن الخطر الأكبر الذي يهدد السوق لم يعد نقص النفط، بل احتمال وجود فائض. وقد يُبقي هذا السيناريو أسعار خام برنت تحت الضغط حتى في حال استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

مخطط العقود الآجلة لخام برنت (OIL)، على أساس يومي (يوم واحد)

شهد النفط انخفاضًا حادًا ويستقر حاليًا في نطاق 72-74 دولارًا أمريكيًا، وهي مستويات لم تُسجل منذ أواخر فبراير 2026. يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من الحد الأعلى لمنطقة ذروة البيع، عند حوالي 30. ويُعدّ مستوى الدعم المهم التالي هو منطقة 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مدعومًا أيضًا بردود فعل الأسعار السابقة منذ فبراير.

المصدر: xStation