انخفاض سعر الذهب بنسبة 1.5% مع ارتفاع أسعار النفط الذي يضغط على المعادن النفيسة

يُشكل ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة تقارب 3% اليوم ضغطًا على أسعار المعادن النفيسة، ويدعم عمليات جني الأرباح المستمرة بعد الانتعاش الأخير في سوق المعادن. وتشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا اليوم بأكثر من نقطتين أساسيتين لكل من السندات لأجل 10 سنوات و5 سنوات. وقد سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتعش من 98 إلى 98.55 خلال الساعات القليلة الماضية.

رسوم بيانية للذهب والفضة والنفط (الساعة الأولى)

تراجع سعر الذهب من حوالي 4900 دولار إلى 4600 دولار للأونصة، ويبدو أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، فمن الممكن أن يصل سعره إلى مستويات تتراوح بين 4300 و4400 دولار للأونصة.

انخفض سعر الفضة بنسبة 12% عن أعلى مستوياته المحلية، وهو يحوم بالقرب من 73 دولارًا للأونصة - أي أقل بنحو 40% من 120 دولارًا للأونصة التي شوهدت في مطلع يناير وفبراير.

انخفضت أسعار النفط من حوالي 112 دولارًا إلى ما يقارب 103.7 دولارًا للبرميل، بعد انتعاش قوي من حوالي 83 دولارًا للبرميل. ويبدو أن مستوى فيبوناتشي 71.8 يشكل الآن مستوى مقاومة هامًا.

