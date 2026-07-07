انخفاض سهم شركة سبيس إكس بنسبة 6% رغم موجة من التوقعات الإيجابية في وول ستريت 📉

انخفضت أسهم SpaceX (NASDAQ:SPCX) بنسبة 6٪ تقريبًا اليوم إلى حوالي 150 دولارًا، على الرغم من تلقي تغطية متفائلة للغاية من العديد من البنوك الاستثمارية الكبرى. وتنضم الشركة أيضًا إلى مؤشر ناسداك 100 اليوم، وهي خطوة قدر جيه بي مورجان سابقًا أنها يمكن أن تولد ما يقرب من 4.3 مليار دولار من التدفقات السلبية من صناديق تتبع المؤشرات.

بدأت Citi التغطية بتصنيف شراء وسعر مستهدف بقيمة 200 دولار، مع تحديد سيناريو طويل الأجل يمكن أن يتجاوز فيه السهم 900 دولار إذا تم نشر برنامج Starship بنجاح على نطاق واسع. جاءت المبادرات الصعودية أيضًا من دويتشه بنك (255 دولارًا)، وبنك أوف أمريكا (235 دولارًا)، وماكواري (250 دولارًا)، وكلير ستريت (217 دولارًا)، وميزوهو (200 دولار).

ويعتقد المحللون أن أكبر محركات النمو على المدى الطويل للشركة ستكون Starlink ، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والريادة التكنولوجية لشركة SpaceX في الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

قد يبدو الانخفاض اليوم مفاجئًا نظرًا لتدفق الأخبار الإيجابية بشكل كبير. إلى جانب الانضمام إلى مؤشر ناسداك 100، وصلت شركة SpaceX أيضًا إلى نهاية فترة الهدوء الخاصة بالاكتتاب العام الأولي، مما سمح لشركات وول ستريت الكبرى بنشر تقاريرها البحثية الرسمية الأولى عن الشركة.

ومع ذلك، فإن الأسواق غالبًا ما تتبع النمط الكلاسيكي "اشتر الإشاعة، وقم ببيع الأخبار". كان إدراج مؤشر ناسداك 100 معروفًا مسبقًا ومن المحتمل أن ينعكس بالفعل في سعر السهم. بعد الارتفاع القوي خلال الأسابيع الأخيرة، يبدو أن العديد من المستثمرين يقومون بجني الأرباح

تتوقع وول ستريت ارتفاعًا كبيرًا

جاءت النظرة الأكثر تفاؤلًا على المدى الطويل من سيتي، الذي بدأ تغطيته بتوصية شراء وسعر مستهدف قدره 200 دولار، ما يعني ارتفاعًا محتملًا يزيد عن 30% عن المستويات الحالية. إلا أن البنك أكد أنه لا يعتبر هذا السعر المستهدف هو التقييم النهائي للشركة، بل مجرد محطة على طريق تحقيق تقييم أعلى بكثير على المدى الطويل.

ووفقًا لسيتي، تدخل سبيس إكس إحدى أهم مراحل التحول في تاريخها. ويعتقد البنك أن الشركة في وضع فريد للاستفادة من اثنين من أبرز التوجهات التكنولوجية في العقد القادم: الاتصال العالمي عبر الأقمار الصناعية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي السيناريو الأكثر تفاؤلًا لسيتي، قد يدعم الإطلاق الناجح والواسع النطاق لمركبة ستار شيب تقييمًا يتجاوز 900 دولار للسهم.

موجة من التوصيات الإيجابية من المحللين

لم يكن سيتي وحده في هذه النظرة المتفائلة. بدأت بنوك دويتشه بنك، وبنك أوف أمريكا، وماكواري، وكلير ستريت، وميزوهو تغطيتها للسهم بتوصيات شراء، مع تحديد معظم الأهداف السعرية بين 200 و255 دولارًا.

ومن بين البنوك الاستثمارية الكبرى، نشر دويتشه بنك أعلى هدف سعري عند 255 دولارًا، ما يعني ارتفاعًا محتملاً بنسبة 70% تقريبًا عن المستويات الحالية. في الوقت نفسه، أشار المحللون إلى التباين الكبير في تقديرات التقييم، حيث تراوحت الأهداف المعلنة بين 62 و310 دولارات تقريبًا، ما يُظهر حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقيمة سبيس إكس على المدى الطويل.

وكان رأي موفيت ناثانسون الوحيد المتحفظ بشكل ملحوظ، حيث بدأ تغطيته بتوصية محايدة، مُشيرًا إلى عدم اليقين المُحيط بالتوقعات المالية طويلة الأجل للشركة.

من المتوقع أن تُحفز تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستارلينك، وستارشيب المرحلة التالية من النمو.

ويُشير المحللون باستمرار إلى مزايا سبيس إكس في التكامل الرأسي، وتقنية الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام، وهيمنة ستارلينك على سوق النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية.

يرى دويتشه بنك أن الجمع بين تطوير الصواريخ داخليًا، وتصنيع الأقمار الصناعية، والخبرة الهندسية لدى شركة سبيس إكس، يخلق ميزة تنافسية يصعب تقليدها. ويعتقد البنك أيضًا أن سبيس إكس قادرة على أن تصبح مزودًا رائدًا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ليس فقط من خلال مراكز البيانات الأرضية، بل أيضًا عبر تمكين البنية التحتية للحوسبة المدارية في نهاية المطاف.

تدعم التوقعات المالية للشركة هذه النظرة المتفائلة.

فقد حققت سبيس إكس إيرادات بلغت حوالي 19.3 مليار دولار أمريكي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بينما يتوقع المحللون نموًا في الإيرادات بنحو 95% هذا العام، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا الكبرى نموًا.

ولا يزال السوق يرى مخاطر كبيرة. فعلى الرغم من النظرة الإيجابية السائدة لدى المحللين، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة. ويظل التسويق التجاري الناجح لمركبة ستار شيب العنصر الأساسي في جدوى الاستثمار طويل الأجل. ومن المتوقع أن يؤدي النشر واسع النطاق لهذه المنصة إلى خفض تكاليف الإطلاق بشكل كبير، مع تمكين التوسع في اتصالات الأقمار الصناعية، والبنية التحتية المدارية، والخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

كما يشير المحللون إلى المخاطر التنظيمية في العديد من قطاعات الأعمال، وإلى التقييم المرتفع للشركة بعد ارتفاعها الأخير. ونتيجة لذلك، حتى الأخبار الإيجابية للغاية لا تترجم بالضرورة إلى مكاسب قصيرة الأجل، حيث أن الكثير من السرد الصعودي قد تم تسعيره بالفعل في السهم.