انخفاضات في النفط قبل عطلة نهاية الأسبوع!

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد عقب تقارير تفيد بأن باكستان وإيران، تحت ضغط من بكين، تدرسان العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت (OIL) فورًا بنسبة 1% إلى حوالي 90.50 دولارًا للبرميل، مما زاد من خسائر اليوم ومحو معظم مكاسب الأمس (حاليًا: -3.5%).

إشارات متضاربة من الشرق الأوسط: هل من عودة محتملة للدبلوماسية؟

في أعقاب التصعيد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط وعودة أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في شهر، يترقب السوق بشغف أي إشارة، ولو كانت طفيفة، إلى عودة الدبلوماسية، في محاولة لاستخلاص بعض التفاؤل في نهاية الأسبوع. على المدى الطويل، لن تكون جهود باكستان وحدها كافية، خاصةً وأن كلا طرفي النزاع يسعى فقط لحماية مصالحه الخاصة، وتترافق التقارير عن اختتام المحادثات مع مزيد من التحذيرات للمواطنين الأمريكيين في المنطقة.

فيما يلي أبرز عناوين الأخبار خلال الساعات الماضية:

وفد عُماني في طهران لبحث مضيق هرمز: وصل وفد عُماني إلى إيران لمناقشة آليات إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وتدعو طهران إلى إدارة مشتركة للممر المائي مع عُمان، بينما ترفض الولايات المتحدة ودول الخليج هذا الترتيب.

الصين وباكستان تضغطان من أجل استئناف محادثات السلام: تحت ضغط من الصين، تدرس باكستان محاولة استئناف المفاوضات المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر. وقد جرت مناقشات استكشافية هذا الأسبوع في إسلام آباد خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني.

تصريحات حادة من وزير الخارجية الإيراني: صرّح عباس عراقجي بأن إيران لن تخضع للولايات المتحدة ولن تتسامح مع التهديدات، مشيرًا إلى موقف واشنطن باعتباره العقبة الرئيسية أمام محادثات السلام. كما أفاد باستمرار المشاورات مع روسيا والصين، متعهدًا بحماية مصالح إيران في مضيق هرمز دون قيد أو شرط.

تحذير أمريكي للمواطنين في الشرق الأوسط: تعهدت السفارة الأمريكية في الأردن بأن يعيد الأمريكيون النظر في السفر إلى الشرق الأوسط نظرًا لمخاطر التصعيد والهجمات المحتملة من إيران وحلفائها. وصدرت تحذيرات بشأن إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية، ونُصح المواطنون بتجنب القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن.

ترامب يحذر حلفاء إيران: في أحدث منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، صرّح الرئيس الأمريكي بأن تزويد روسيا أو الصين لإيران بالأسلحة "سيؤدي إلى عواقب وخيمة عليهما". وأضاف دونالد ترامب، مع ذلك، أن شي وبوتين أكدا أنهما لا يخططان لمثل هذه المبيعات.

التحليل الفني: النفط (عقود برنت الآجلة)

أدت التقارير عن احتمال خفض التصعيد في الشرق الأوسط إلى ضغوط بيع على خام برنت. على الرسم البياني للساعة الواحدة، انخفض السعر بشكل حاد إلى منطقة دعم رئيسية محددة بمتوسط ​​الحركة الأسي لـ 120 فترة (90.48 دولارًا) ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50% (90.16 دولارًا).

قد يؤدي كسر هذه المنطقة إلى مزيد من الانخفاضات نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% (88.93 دولارًا). في المقابل، قد يُرجّح الحفاظ على المستويات الحالية حدوث ارتداد تصحيحي. تقع المقاومة الفورية عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% (91.38 دولارًا)، يليه متوسط ​​الحركة الأسي لـ 24 فترة (92.47 دولارًا). يقترب مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة البيع (32.1)، مما يشير إلى إمكانية تخفيف مؤقت لضغوط البيع، خاصةً إذا لم تصدر تصريحات جديدة مؤيدة للحرب من البيت الأبيض.

المصدر: xStation5