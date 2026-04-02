انخفاض US100 بنسبة 1.5% وسط مخاوف متزايدة من التضخم وتوترات جيوسياسية.

انخفض مؤشر ناسداك 100 (US100) الآجل بنسبة 1.4% تقريبًا وسط تصعيد محتمل للصراع في الشرق الأوسط، والذي أشار إليه دونالد ترامب أمس. في وقت سابق، كان السوق - مدفوعًا بتصريحات مسؤولي البيت الأبيض - يأمل في انسحاب الولايات المتحدة من الصراع، وأن تتمكن طهران من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

أكدت إيران أنها سترد بالمثل، وستجعل الولايات المتحدة "تندم" على تورطها في الحرب ضد طهران. يؤثر ارتفاع عوائد السندات سلبًا على الطلب على الأسهم، بينما قد تدفع أسعار الطاقة المرتفعة الاقتصاد الأمريكي إلى الركود التضخمي، وربما إلى ركود اقتصادي إذا استمر. يواجه السوق حاليًا عدة أسباب للقلق، بما في ذلك خطر التضخم الملموس، والذي ينعكس ليس فقط في ارتفاع أسعار النفط، بل أيضًا في بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي (ISM) لقطاعي التصنيع والخدمات (مع ارتفاع ملحوظ في مؤشر الأسعار).

رسم بياني لمؤشر ناسداك

يتداول مؤشر ناسداك 100 حاليًا دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم، والذي اقترب منه أمس. يظهر مسار سعري هابط، مع وجود مقاومة حول مستوى 24,500. يقع مستوى الدعم - بناءً على منهجية حركة السعر - حاليًا بالقرب من 23800 و 23500 (الفتيل العلوي لشمعة يوم الاثنين).