📉انخفض EURUSD بنسبة 0.15%

🏦الأسواق تحبس أنفاسها قبل أول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025

في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة الأمريكية. ولأسابيع، ساد تفاؤلٌ في السوق بشأن خفضٍ بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ آخر خفضٍ للفائدة من 4.75% إلى 4.5% في ديسمبر 2024. كما تتزايد التكهنات حول احتمال خفضٍ كبيرٍ بمقدار 50 نقطة أساس، مع أن مثل هذه الخطوة قد تُعتبر إشارةً متشددةً في الأشهر الأخيرة من ولاية باول.

من الواضح أن عائدات السندات انتقلت إلى وضع دفاعي، مما يشير إلى توقعات قوية للغاية بالعودة إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وباستثناء الانخفاض الحاد بعد يوم التحرير، فإن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2024. المصدر: أبحاث XTB، بيانات بلومبرج

ما الذي نتوقعه من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم:

من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00-4.25% لأول مرة منذ ديسمبر 2024. ويأتي هذا الخفض استجابةً لسلسلة من بيانات سوق العمل الضعيفة التي تتطلب إعادة ضبط السياسة النقدية لمنع ارتفاع معدلات البطالة في ظل تزايد حالة عدم اليقين في قطاع الأعمال.

من المتوقع أيضًا أن يُظهر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر انقسامات متفاقمة داخل الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أن يدعم ستيفن ميران، مرشح دونالد ترامب الجديد لمجلس المحافظين، خفضًا كبيرًا للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما يعكس الأجندة الاقتصادية للرئيس. في غضون ذلك، أعرب جيفري شميد، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس، عن دعمه لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي قد يؤثر بشدة على توقعات التضخم بين المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. وقد حدث أول خروج عن الإجماع منذ سنوات في الاجتماع الأخير، عندما صوّتت ميشيل بومان وكريستوفر والر لصالح الخفض.

ينبغي أن يُقرّ بيان السياسة النقدية الرسمي بتزايد مخاطر التوظيف. من المرجح أن تُستبدل عبارة "استمرار قوة سوق العمل" الحالية بإشارة إلى تباطؤ نمو الوظائف. من ناحية أخرى، يُتوقع أن تبقى الإشارة إلى "ارتفاع طفيف في التضخم" و"انخفاض في البطالة" دون تغيير، مع بقاء الاحتياطي الفيدرالي منتبهًا للمخاطر في كلا جانبي ولايته.

إلى جانب قرار سعر الفائدة، سيُصدر الاحتياطي الفيدرالي أيضًا توقعات مُحدثة لمتغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية. ويدعو الإجماع إلى رفع معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي من 3% إلى 3.1%، مع الحفاظ على توقعات الناتج المحلي الإجمالي (1.4%) والبطالة (4.5%) دون تغيير لعام 2025.

على الرغم من توقعات السوق المُتشائمة، قد يتخذ خفض سعر الفائدة في سبتمبر نبرةً متشددة، مما يُبرز هدف استقرار الأسعار البعيد المدى، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا تاريخيًا. إذا لم يركز باول على ضعف سوق العمل أكثر مما فعل في جاكسون هول (أي الخطر المتمثل في أن تباطؤ نمو الوظائف قد يتحول بسرعة إلى أزمة في ظل صدمة خارجية)، وإذا تم تصوير التضخم على أنه لا يزال يرتفع وليس مشكلة عابرة، فإن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يُنظر إليه على أنه تأمين استباقي للأشهر المقبلة.

ارتفع تضخم أسعار المستهلك في أغسطس تماشيًا مع التوقعات، مدفوعًا بشكل كبير بنمو أسعار الخدمات غير المرتبطة بالرسوم الجمركية. المصدر: أبحاث XTB، بيانات Macrobond

جاءت بيانات مبيعات التجزئة أمس أعلى بكثير من التوقعات (0.6% على أساس شهري مقابل 0.1% متوقعة)، مما يشير إلى مرونة مفاجئة للمستهلكين رغم الانخفاض الواضح في الطلب على العمالة والاتجاه العام نحو "توظيفات أقل، تسريحات أكثر". شمل ارتفاع المبيعات مجموعة واسعة من القطاعات رغم ارتفاع الأسعار بعد فرض التعريفات الجمركية، مما قد يثير حذر أعضاء الاحتياطي الفيدرالي المتشددين. المصدر: أبحاث XTB، بيانات Macrobond

وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، من المتوقع أن ينخفض ​​الرسم البياني النقطي لشهر سبتمبر، مع الحفاظ على متوسط ​​تخفيضات عام 2025 دون تغيير (-50 نقطة أساس أخرى، سعر الفائدة عند 3.75%). من بين 19 عضوًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من المتوقع أن يدعم 12 عضوًا المزيد من التخفيضات (تخفيض واحد: 9 أصوات، تخفيضان: صوتان، 4 تخفيضات: صوت واحد - ميران). يوضح الرسم البياني الرسم البياني النقطي الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مع أسعار العقود الآجلة الحالية (رمادي). المصدر: بلومبرج

USDIDX (H1)

لا يزال الدولار ضعيفًا، مع تسارع وتيرة انخفاضه في الأيام الأخيرة. تتوقع الأسواق تحولًا في سياسة الاحتياطي الفيدرالي وعودةً إلى التيسير النقدي في الاجتماعات القادمة، التي تبدأ اليوم. يرتفع الدولار حاليًا بنسبة 0.16%، ولكن هذا رد فعل على عمليات البيع المكثفة التي شهدها أمس بنسبة 0.75%، ومستوى الدعم فوق 91.1000 نقطة. من المتوقع أن تكون هناك تقلبات حادة بعد قرار اليوم وخلال المؤتمر الصحفي، حيث أن نبرة المؤتمر الصحفي هي المفتاح لاستمرار أو انعكاس الاتجاه الحالي.