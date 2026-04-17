انخفض خام النفط بنسبة تقارب 9%

أعلن دونالد ترامب عن فتح مضيق هرمز، وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي. وأشار عراقجي إلى أن فتح مضيق هرمز في ظل وقف إطلاق النار الحالي أمر ممكن بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

ترامب يُعلن عن افتتاح مضيق هرمز. المصدر: تروث

أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه بفضل وقف إطلاق النار في لبنان، ووفقًا للاتفاقيات السابقة، يجري فتح مضيق هرمز. وتجدر الإشارة إلى أن الفتح مُقرر حاليًا حتى يوم الثلاثاء، موعد انتهاء وقف إطلاق النار الأول بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، فإن نبرة التطورات الأخيرة تُشير إلى أننا تجاوزنا ذروة الصراع برمته. المصدر: X

يتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9% اليوم (يشهد خام برنت انخفاضًا أكبر، لكن ذلك يعود إلى إطلاق عقد آجل جديد). وينخفض ​​خام غرب تكساس الوسيط اليوم من حوالي 90 دولارًا إلى أقل من 82 دولارًا للبرميل. ومن الجدير بالذكر أن مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% من الموجة الصعودية الكاملة لهذا العام يخضع حاليًا للاختبار.

تجدر الإشارة إلى أن فتح مضيق هرمز أمر، واستئناف الصادرات أمر آخر. لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بمدى قدرة الصادرات على النمو في المستقبل القريب. إذا جاءت البيانات المتعلقة بعدد السفن مخيبة للآمال، فلا يمكن استبعاد عودة الأسعار إلى الارتفاع. مع ذلك، إذا بدأ تدفق النفط على نطاق واسع عبر مضيق هرمز، فقد ينخفض ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 75 و80 دولارًا للبرميل في بداية الأسبوع المقبل. أما خيبة الأمل بشأن المفاوضات المحتملة فقد تعيد الأسعار إلى 90 دولارًا للبرميل.