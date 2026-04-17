انخفض النفط إلى ما دون 90 دولارًا لأول مرة منذ شهر 🛢️ 📉 هل ستسلم إيران اليورانيوم للولايات المتحدة؟ ❓

تتفاقم خسائر عقود خام برنت، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 11%، لتهبط إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من شهر.

ويُعزى هذا التراجع الحاد في جلسة التداول اليوم إلى تقرير حديث من موقع أكسيوس، يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تناقشان مقترحًا جديدًا لخطة سلام من ثلاث صفحات. ويُقال إن جوهر الاتفاق يتمحور حول نقل اليورانيوم الإيراني إلى الولايات المتحدة مقابل 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. ويُذكر أن حق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم كان العقبة الرئيسية في محادثات السلام الرسمية، التي لا تزال معلقة.

ومع ذلك، اتسمت مقابلة حديثة مع دونالد ترامب بنبرة تصالحية إلى حد كبير، مما يشير إلى رغبة عامة في استئناف الحوار. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيمدد وقف إطلاق النار إذا اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، وأكد استعداده شخصيًا للسفر إلى باكستان، حيث عُقدت المحادثات. وبحسب ترامب، من المقرر أن يستأنف المفاوضون من كلا الجانبين المحادثات في نهاية هذا الأسبوع، وإيران "مستعدة لاتخاذ خطوات لم تكن قد فكرت بها سابقاً".

