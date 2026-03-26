انخفض مؤشر US100 بنسبة تقارب 2%؛ وتوقفت مايكروسوفت عن التوظيف في قسمي الحوسبة السحابية والمبيعات 💡

تتسارع وتيرة التراجعات في وول ستريت بشكل واضح. فقد انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 2%، وبلغت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أدنى مستوياتها خلال الجلسة. ويتأثر المزاج العام سلبًا بعدة عوامل في آن واحد: فقد أعلنت مايكروسوفت تجميد التوظيف في قسمي الحوسبة السحابية والمبيعات، مما أثار تساؤلات حول وضع قطاع التكنولوجيا برمته، ولا سيما الضجة الإعلامية المثارة حول الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تعود الجغرافيا السياسية لتفرض نفسها مجددًا؛ فكما أفادت رويترز، عقب وفاة علي خامنئي في 28 فبراير، بات الجناح السياسي المحافظ في إيران، الذي يتمحور أساسًا حول الحرس الثوري الإسلامي، أكثر صراحة في مطالبه بتطوير أسلحة نووية. وتشير رويترز إلى أنه في حين لم تُقرر طهران رسميًا تغيير عقيدتها النووية، فإن الحرس الثوري - القوة المهيمنة حاليًا في البلاد - يُصعّد من تحديه للسياسة القائمة. وتُفسر الأسواق هذا على أنه طبقة جديدة من عدم اليقين تُنذر بالخطر.
الأسواق الرئيسية مُدرجة أدناه:
المصدر: xStation
ملخص يومي: الأسبوع الخامس من التراجعات في وول ستريت
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (27/03/2026)
تسرب الأنثروبولوجيا وبيع الأمن السيبراني
ارتفع سهم Unity بنسبة 10% 🚨 هل تشهد الشركة ثورة؟